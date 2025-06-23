Уламок «Молнії» зачепив новоборовицьку дачницю

17 червня близько 9 ранку ворожа «Молнія» добряче налякала жителів Нових Борович, особливо людей, які знаходилися поблизу однієї з торговельних точок.Хто пив каву, хто виходив з покупками, але всі якось легковажно віднеслися до дзижчання з неба, яке наближалося до землі. Думали, минеться, пролетить. Але не пролетіло. Вибух зачепив одну зі сновчанок, у якої в Нових Боровичах дача. Поранення жінка дістала незначне в пікантну частину тіла, а решта присутніх поблизу магазину відбулися переляком. Із даху самого магазину посунувся шифер.
Цей випадок
вкотре нагадав нам про необхідність дотримання правил безпеки під час польоту
ворожих пристроїв, доцільність перебування в такі моменти в різного виду
укриттях. Бережімо себе!
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