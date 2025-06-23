понедельник, 23 июня 2025 г.

Уламок «Молнії» зачепив новоборовицьку дачницю

 

17 червня близько 9 ранку ворожа «Молнія» добряче налякала жителів Нових Борович, особливо людей, які знаходилися поблизу однієї з торговельних точок.

Хто пив каву, хто виходив з покупками, але всі якось легковажно віднеслися до дзижчання з неба, яке наближалося до землі. Думали, минеться, пролетить. Але не пролетіло. Вибух зачепив одну зі сновчанок, у якої в Нових Боровичах дача. Поранення жінка дістала незначне в пікантну частину тіла, а решта присутніх поблизу магазину відбулися переляком. Із даху самого магазину посунувся шифер.

Цей випадок вкотре нагадав нам про необхідність дотримання правил безпеки під час польоту ворожих пристроїв, доцільність перебування в такі моменти в різного виду укриттях. Бережімо себе!

Автор: на
Ярлыки:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)