Шахрайських схем більшає

Як розповів начальник відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області підполковник поліції Братим Микола Іванович, зловмисники розповсюджують у соціальних мережах та месенджерах неправдиву інформацію про нібито нові правила нарахування пенсійних виплат. Шахраї видають себе за представників ПФУ та пропонують заповнити «офіційну анкету» на підконтрольних сайтах.
Звертаємо
вашу увагу: такі повідомлення є фейковими! Вони не мають жодного відношення до
діяльності Пенсійного фонду України та створені виключно з метою введення
громадян в оману.
Зловмисники
публікують оголошення з гучними заголовками та посиланням на підроблений сайт,
стилізований під офіційний ресурс. Аферисти закликають пенсіонерів терміново
заповнити анкету, використовуючи методи соціальної інженерії. У результаті
громадяни, не підозрюючи обману, вводять свої особисті та банківські дані на
сторонніх ресурсах, які одразу стають відомі зловмисникам і можуть бути
використані у шахрайських схемах.
За словами
старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу протидії
кіберзлочинам в Чернігівській області майора поліції Любенка Олексія, необхідно
довіряти лише офіційним джерелам – усі зміни щодо пенсійних виплат публікуються
передусім на вебпорталі Пенсійного фонду України.
Перевіряйте посилання – офіційні сайти державних установ завжди мають
домен gov.ua.
Не переходьте
за підозрілими посиланнями – навіть якщо їх надіслали знайомі, адже їхні
акаунти могли бути зламані.
Не розголошуйте свої персональні дані.
Попередьте
рідних та близьких – шахраї часто орієнтуються на людей поважного віку, тому
важливо вчасно розповідати їм про можливу загрозу.
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