вторник, 3 июня 2025 г.

Шахрайських схем більшає

 

Як розповів начальник відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області підполковник поліції Братим Микола Іванович, зловмисники розповсюджують у соціальних мережах та месенджерах неправдиву інформацію про нібито нові правила нарахування пенсійних виплат. Шахраї видають себе за представників ПФУ та пропонують заповнити «офіційну анкету» на підконтрольних сайтах.

Звертаємо вашу увагу: такі повідомлення є фейковими! Вони не мають жодного відношення до діяльності Пенсійного фонду України та створені виключно з метою введення громадян в оману.

Зловмисники публікують оголошення з гучними заголовками та посиланням на підроблений сайт, стилізований під офіційний ресурс. Аферисти закликають пенсіонерів терміново заповнити анкету, використовуючи методи соціальної інженерії. У результаті громадяни, не підозрюючи обману, вводять свої особисті та банківські дані на сторонніх ресурсах, які одразу стають відомі зловмисникам і можуть бути використані у шахрайських схемах.

За словами старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області майора поліції Любенка Олексія, необхідно довіряти лише офіційним джерелам – усі зміни щодо пенсійних виплат публікуються передусім на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Перевіряйте посилання – офіційні сайти державних установ завжди мають домен gov.ua.

Не переходьте за підозрілими посиланнями – навіть якщо їх надіслали знайомі, адже їхні акаунти могли бути зламані.

Не розголошуйте свої персональні дані.                                  

Попередьте рідних та близьких – шахраї часто орієнтуються на людей поважного віку, тому важливо вчасно розповідати їм про можливу загрозу.

Автор: на

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