понедельник, 16 июня 2025 г.

Держава перестає фінансувати малокомплектні навчальні заклади. Тобто їх не буде

 

З 1 вересня 2025 року, відповідно до законодавства України, держава не буде фінансувати освітні заклади, де навчається менш ніж 45 учнів. Таких шкіл по нашій області нині 55.

А з 1 вересня 2026 року держава припинить надавати освітню субвенцію закладам, де навчатиметься менше 60–ти учнів. І таких шкіл на Чернігівщині наразі 37.

Отже під загрозою закриття у найближчій перспективі майже сотня шкіл області!

На жаль, не оминула ця проблема і Сновщину. Вже з наступного навчального року через малу кількість учнів припинить свою роботу гімназія у селі Сновське, і, можливо, з 1 вересня 2026 року – освітні заклади в с.Тихоновичі та с.Великий Щимель.

Гімназії с.Сновське. Станом на кінець 2024­2025 навчального року у гімназії навчалося 38 учнів. Відсутні три класи зовсім у школі, середня наповнюваність класу становила 6 учнів. У зв’язку із відсутністю укриття у закладі учні навчалися дистанційно. Заяви від батьків, щоб їхні діти пішли у перший клас гімназії в наступному році, не надходило. Середня вартість утримання одного учня в гімназії склала 56 тис. грн на рік, видатки на утримання закладу у 2024 році склали 2,8 млн грн.

Тихоновицький ліцей. Станом на кінець 2024­2025 навчального року у Тихоновицькому ліцеї навчалося 58 учнів, кількість класів – 7, з них три класи з наповнюваністю менше 5 учнів, один клас відсутній зовсім. Наповнюваність класів у ліцеї – 5 учнів. У зв’язку із відсутністю укриття діти навчалися дистанційно.

Збільшення кількості учнів у зв’язку з близькістю до кордону з ворогом (11 км) найближчим часом не передбачається. У 2025­2026 н.р. у закладі планує вчитися 51 учень, у 2026­2027 навчальному році – 48. Середня вартість утримання одного учня Тихоновицького ліцею склала 68,7 тис. грн на рік, на утримання закладу у 2024 році пішло 4,7 млн грн.

Великощимельська гімназія. Станом на кінець 2024­2025 навчального року у Великощимельській гімназії навчалося 60 учнів (у дошкільному підрозділі 10 дітей), кількість класів – 6, з них 1 клас з наповнюваністю менше 5 учнів, два класи відсутні зовсім. У закладі наявне найпростіше укриття, що розраховане на 24 місця, учні навчалися протягом року у змішаному форматі. Наповнюваність класів у гімназії – 6 учнів.

У 2025­2026 навчальному році у закладі планує вчитися 58 учнів, у 2026­2027 році – 39 учнів. Середня вартість утримання одного учня Великощимельської гімназії склала 52,2 тис. грн на рік, на утримання закладу у 2024 році пішло 3,8 млн грн.

Великощимельська гімназія знаходиться на відстані 4 км від Сновська, що дає можливість, у разі ліквідації закладу освіти здійснювати підвіз учнів та дошкільнят до закладів освіти міста. Через с. В.Щимель вже є маршрут шкільного автобусу.

Перспективи збільшення наповнюваності закладу передбачається у тому випадку, якщо в село переїдуть жити родини з дітками.

Наразі наша громада перебуває у зоні активних бойових дій і це один з найвагоміших факторів того, що кількість дітей на Сновщині зменшується. І, відповідно, доводиться піднімати питання закриття закладів освіти.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)