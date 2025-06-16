Держава перестає фінансувати малокомплектні навчальні заклади. Тобто їх не буде

З 1 вересня
2025 року, відповідно до законодавства України, держава не буде фінансувати
освітні заклади, де навчається менш ніж 45 учнів. Таких шкіл по нашій області
нині 55.
А з 1 вересня 2026 року держава припинить надавати освітню субвенцію закладам, де навчатиметься менше 60–ти учнів. І таких шкіл на Чернігівщині наразі 37.
Отже під
загрозою закриття у найближчій перспективі майже сотня шкіл області!
На жаль, не
оминула ця проблема і Сновщину. Вже з наступного навчального року через малу
кількість учнів припинить свою роботу гімназія у селі Сновське, і, можливо, з 1
вересня 2026 року – освітні заклади в с.Тихоновичі та с.Великий Щимель.
Гімназії с.Сновське. Станом на кінець 20242025 навчального року у
гімназії навчалося 38 учнів. Відсутні три класи зовсім у школі, середня
наповнюваність класу становила 6 учнів. У зв’язку із відсутністю укриття у
закладі учні навчалися дистанційно. Заяви від батьків, щоб їхні діти пішли у
перший клас гімназії в наступному році, не надходило. Середня вартість
утримання одного учня в гімназії склала 56 тис. грн на рік, видатки на
утримання закладу у 2024 році склали 2,8 млн грн.
Тихоновицький
ліцей. Станом на кінець 20242025 навчального року у Тихоновицькому ліцеї
навчалося 58 учнів, кількість класів – 7, з них три класи з наповнюваністю
менше 5 учнів, один клас відсутній зовсім. Наповнюваність класів у ліцеї – 5
учнів. У зв’язку із відсутністю укриття діти навчалися дистанційно.
Збільшення
кількості учнів у зв’язку з близькістю до кордону з ворогом (11 км) найближчим
часом не передбачається. У 20252026 н.р. у закладі планує вчитися 51 учень, у
20262027 навчальному році – 48. Середня вартість утримання одного учня
Тихоновицького ліцею склала 68,7 тис. грн на рік, на утримання закладу у 2024
році пішло 4,7 млн грн.
Великощимельська гімназія. Станом на кінець 20242025 навчального року у
Великощимельській гімназії навчалося 60 учнів (у дошкільному підрозділі 10
дітей), кількість класів – 6, з них 1 клас з наповнюваністю менше 5 учнів, два
класи відсутні зовсім. У закладі наявне найпростіше укриття, що розраховане на
24 місця, учні навчалися протягом року у змішаному форматі. Наповнюваність
класів у гімназії – 6 учнів.
У 20252026
навчальному році у закладі планує вчитися 58 учнів, у 20262027 році – 39
учнів. Середня вартість утримання одного учня Великощимельської гімназії склала
52,2 тис. грн на рік, на утримання закладу у 2024 році пішло 3,8 млн грн.
Великощимельська
гімназія знаходиться на відстані 4 км від Сновська, що дає можливість, у разі
ліквідації закладу освіти здійснювати підвіз учнів та дошкільнят до закладів
освіти міста. Через с. В.Щимель вже є маршрут шкільного автобусу.
Перспективи
збільшення наповнюваності закладу передбачається у тому випадку, якщо в село
переїдуть жити родини з дітками.
Наразі наша громада перебуває у зоні
активних бойових дій і це один з найвагоміших факторів того, що кількість дітей
на Сновщині зменшується. І, відповідно, доводиться піднімати питання закриття
закладів освіти.
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