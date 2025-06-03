Сновські борці привезли нові перемоги

24 травня для
СК «Витязь» став насиченим як у спортивних змаганнях, так і у здобутих
перемогах!
У цей день у
Республіці Польща, у місті Бидгощ КуявськоПоморського воєводства, де відбувся
Міжнародний турнір з вільної боротьби, спортивний клуб «Витязь» зі Сновська
гідно представили Воробей Мирослава та Дворник Руслан.
У запеклій
боротьбі наші спортсмени посіли призові місця: Мирослава Воробей виборола І
місце і отримала золоту медаль; Руслан Дворник виборов ІІІ місце і отримав
бронзову медаль.
Їхніми
суперниками на Міжнародних змаганнях стали спортсмени з Польщі, Чехії, Литви,
України, Молдови, Німеччини, Австрії та Словаччини.
Щиро вітаємо
вихованців і тренерів СК «Витязь» з високими спортивними перемогами! У спорті
завжди виграють найсильніші і тільки завдяки своїй завзятості та роботі над
собою. Зичимо вам подальших успіхів і волі до перемоги! Так тримати!
У цей же
день, 24 травня, проходив Всеукраїнський турнір з вільної боротьби у Києві
серед дівчат і хлопців. Участь у ньому взяли троє наймолодших вихованців СК
«Витязь». Наші юні борці показали прекрасні результати: Шевченко Ксенія – І місце, Россол Ілля – ІІ місце, Янюшкіна Софія – ІІІ місце
Щиро вітаємо
наших юних чемпіонів з блискучими досягненнями і зазначаємо, що вони є гордістю
Сновщини і прикладом для наслідування!
Надихали,
підтримували і вірили у наймолодших борців під час змагання у столиці разом з
тренерами і їхні батьки та рідні.
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