вторник, 3 июня 2025 г.

Сновські борці привезли нові перемоги

 

24 травня для СК «Витязь» став насиченим як у спортивних змаганнях, так і у здобутих перемогах!

У цей день у Республіці Польща, у місті Бидгощ Куявсько­Поморського воєводства, де відбувся Міжнародний турнір з вільної боротьби, спортивний клуб «Витязь» зі Сновська гідно представили Воробей Мирослава та Дворник Руслан.



У запеклій боротьбі наші спортсмени посіли призові місця: Мирослава Воробей виборола І місце і отримала золоту медаль; Руслан Дворник виборов ІІІ місце і отримав бронзову медаль.

Їхніми суперниками на Міжнародних змаганнях стали спортсмени з Польщі, Чехії, Литви, України, Молдови, Німеччини, Австрії та Словаччини.

Щиро вітаємо вихованців і тренерів СК «Витязь» з високими спортивними перемогами! У спорті завжди виграють найсильніші і тільки завдяки своїй завзятості та роботі над собою. Зичимо вам подальших успіхів і волі до перемоги! Так тримати!

У цей же день, 24 травня, проходив Всеукраїнський турнір з вільної боротьби у Києві серед дівчат і хлопців. Участь у ньому взяли троє наймолодших вихованців СК «Витязь». Наші юні борці показали прекрасні результати:  Шевченко Ксенія – І місце,  Россол Ілля – ІІ місце,  Янюшкіна Софія – ІІІ місце



Щиро вітаємо наших юних чемпіонів з блискучими досягненнями і зазначаємо, що вони є гордістю Сновщини і прикладом для наслідування!

Надихали, підтримували і вірили у наймолодших борців під час змагання у столиці разом з тренерами і їхні батьки та рідні.

Автор: на
Ярлыки:

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