У Тур`ї після обстрілів паніки нема. Люди живуть звично…

Після обстрілів, які Тур`я зазнала 22 травня (тоді в мікрорайоні Утвино згорів будинок), життя в селі не зупинилося. Лише одна сім`я з трьома дітьми виїхала до сусіднього Чепельова, ще двоє людей планово переселилися на Рівненщину, решта продовжує господарювати, порати городи, наводити лад в оселях.
Власники
корів і коней активно косять траву і готують сіно, а хазяї найбільшої череди,
де двадцять три корови, організували їх випасання «електропастухами».
Порахували, що це надійно й економно.
За словами
старости Олександра Артюшенка, продовжується наведення порядку на кладовищах.
Зокрема, на центральному, де нещодавно випиляли аварійні дерева, все знову
почало заростати самосійками акації і виникло питання її знищення. Для цього
використовується гербіцид суцільної дії «Раундап», який за 67 днів здатен
знищити кореневу систему бур`янів. Цей хімзасіб старостату виділили директор
ПСП «Прогрес» Вадим Сорокін та міськрада.
На канікулах нині сільські школярі, більшість з яких
відпочиває вдома, у рідних мальовничих місцях. Працюють медична амбулаторія, заклади культури,
торгівельні точки. Життя в Тур`ї триває.
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