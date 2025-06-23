понедельник, 23 июня 2025 г.

У Тур`ї після обстрілів паніки нема. Люди живуть звично…

 

Після обстрілів, які Тур`я зазнала 22 травня (тоді  в мікрорайоні Утвино згорів будинок), життя в селі не зупинилося. Лише одна сім`я з трьома дітьми виїхала до сусіднього Чепельова, ще двоє людей планово переселилися на Рівненщину, решта продовжує господарювати, порати городи, наводити лад в оселях.

Власники корів і коней активно косять траву і готують сіно, а хазяї найбільшої череди, де двадцять три корови, організували їх випасання «електропастухами». Порахували, що це надійно й економно.

За словами старости Олександра Артюшенка, продовжується наведення порядку на кладовищах. Зокрема, на центральному, де нещодавно випиляли аварійні дерева, все знову почало заростати самосійками акації і виникло питання її знищення. Для цього використовується гербіцид суцільної дії «Раундап», який за 6­7 днів здатен знищити кореневу систему бур`янів. Цей хімзасіб старостату виділили директор ПСП «Прогрес» Вадим Сорокін та міськрада.

На канікулах нині сільські школярі, більшість з яких відпочиває вдома, у рідних мальовничих місцях. Працюють медична амбулаторія, заклади культури, торгівельні точки. Життя в Тур`ї триває.

Автор: на
Ярлыки:

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