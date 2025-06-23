Незаконно отриману земельну ділянку повернуто територіальній громаді

Згідно з ст. 121 Земельного кодексу України громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для ведення особистого селянського господарства – не більше 2 гектар.Водночас, Корюківською окружною прокуратурою в ході вивчення стану законності набуття у приватну власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Корюківськогго району, встановлено факт повторного отримання особою земельної ділянки понад норму, встановлену чинним земельним законодавством.
У зв’язку з
вищевикладеним, діючи на захист інтересів держави, окружною прокуратурою подано
до Сновського районного суду позовну заяву про витребування земельної ділянки
площею 2 га з чужого незаконного володіння, яку судом задоволено. Рішення суду виконано в повному обсязі,
Сновській територіальній громаді повернуто у власність земельну ділянку.
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