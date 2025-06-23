Перелік укриттів для населення на випадок тривоги

м.Сновськ, вул.СвятоТроїцька,38 – Залізнична лікарня; м.Сновськ, вул. Миру,51А – ПАТ «Укртелеком»;м.Сновськ, вул. Вишнева,59 – ДПРЧ8 м. Сновськ (пожежна частина); м. Сновськ, вул.Бульварна,5 – Сновське ВПУЛГ; м.Сновськ, вул.Вокзальна,1 – залізнична станція Сновськ; м.Сновськ, вул. Залізнична,1А – кафе «Вітамінка»; м.Сновськ, вул.Банкова,5а – Сновське відділення Ощадбанку; м.Сновськ, вул.Незалежності,4 – Будинок культури; м. Сновськ, вул. Незалежності 101 – автошкола; м.Сновськ, вул. 55 Стрілецької дивізї, 35 – Сновський ліцей №1; м.Сновськ, вул. Шкільна, 6 – Сновський ліцей №3; м.Сновськ, пров. Світанковий, 2 – Сновська початкова школа; м.Сновськ, вул. 30 років Перемоги, 2а – КЗ Сновська гімназія; м.Сновськ, вул. Ринкова, 8 – Управління освіти; м.Сновськ, вул. Спортивна, 21 – Сновська ЦРЛ; с.Великий Щимель, вул. Центральна, 10а – Великощимельська гімназія; с. Тур‘я, вул. Партизанська, 6 – Тур‘янська гімназія; с.Нові Боровичі, вул. Ватутіна, 2 – Новоборовицький ліцей; с.Рогізки, вул. Шевченка, 1 – Рогізківський ліцей; с.Нові Боровичі, вул. Зарічна, 12 – Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання; с. Кучинівка, вул. Яблунева, 2.
Підвали
багатоповерхівок у місті Сновськ: вул. Миру,3;
вул.Миру, 5а; вул.Миру, 7; вул.СвятоТроїцька, 2; вул.30 років Перемоги,
8; вул.Чернігівська, 42; вул.Чернігівська, 40; вул.СвятоТроїцька, 6А;
вул.Затишна, 96; вул. Незалежності, 51а.
Нагадуємо, що
цілодобово працює Пункт незламності у Сновську по вул. Вишневій, 59 (8 Державна
пожежнорятувальна частина). Тут можна безкоштовно 🔌 зарядити ваші гаджети, є вода,
інтернет та аптечка.
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