У бюветі, що в центральному парку міста, водичка якісна й прозора

Справжньою
вигодою для жителів і гостей громади став облаштований в центральному парку
бювет. За твердженням фахівців, вода в ньому є цілком придатною для питва і
відповідає існуючим стандартам використання.
18 червня наш
редакційний об`єктив побачив біля бювету земляків, котрі залюбки
використовували це природне й рукотворне
благо, підтримуючи ідею створення такого в інших місцях.Наприклад, на пляжі, в
залінійній частині міста. Можливо, їхні думки влада почує.
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