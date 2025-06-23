понедельник, 23 июня 2025 г.

У бюветі, що в центральному парку міста, водичка якісна й прозора

 

Справжньою вигодою для жителів і гостей громади став облаштований в центральному парку бювет. За твердженням фахівців, вода в ньому є цілком придатною для питва і відповідає існуючим стандартам використання.



18 червня наш редакційний об`єктив побачив біля бювету земляків, котрі залюбки використовували це  природне й рукотворне благо, підтримуючи ідею створення такого в інших місцях.Наприклад, на пляжі, в залінійній частині міста. Можливо, їхні думки влада почує.

Автор: на

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