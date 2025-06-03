Вони завжди на посту

На світлині – екстрений медичний технік Олексій Чабан, парамедик Олена Буленок, старший фельдшер Людмила Полева, екстрений медичний технік Сергій Шпуренко, молодша медсестра Наталія Гордійко. Саме вони є гідними представниками служби екстреної медичної допомоги, яка обслуговує м.Сновськ і всю громаду. А це десятки тисяч людей, десятки щоденних тривожних викликів, виїзди на різні ділянки, бува, такі, де небезпечно, ризиковано, куди не всі служби доїжджають.
Наші
медики – безвідмовні, напрочуд людяні, сердечні і кожен виклик сприймають
відповідально, професійно. Не скаржаться на втому, не нарікають на сьогоднішню
непросту логістику дій, несучи свій хрест гідно і поціновано.
Хочеться,
щоб і самі вони були здорові, хранимі Богом, та мали трохи вищу зарплатню, бо
нинішньої вистачає хіба що на найнеобхідніше. А у кожного ж вдома сім’ї, діти,
онуки, свій простір, якому через напружену роботу виділяється мало часу й
уваги.
Розмовляючи
з цими залюбленими у свою справу фахівцями, зрозуміла одне: все їм під силу,
все здоланно.
– Аби тільки, як підкреслила їхня чарівна
керівниця Людмила Полева, – не було війни…
Олена КОМПАНЕЦЬ
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День
невідкладної медичної допомоги (Emergency Medicine Day)— це щорічна подія, яка
відзначається 27 травня, щоб відзначити життєво важливу роль лікарів
невідкладної медичної допомоги, медсестер, фельдшерів, реаніматологів та інших
медичних працівників, які невтомно працюють, щоб надати невідкладну та життєво
необхідну допомогу в критичних ситуаціях.
27 травня
– це день, коли в Європі бере свій початок екстрена медицина. У цей день у
Лондоні був підписаний акт Європейського товариства екстреної медицини, з метою
побудувати модель системи, щоб надати кожному громадянину Європи професійну,
компетентну і, перш за все, своєчасну реакцію на будьякий гострий стан, що
загрожує життю чи здоров’ю.
Мета
Дня екстреної медичної допомоги – об’єднати людей та уряди для роздумів і
розмов про екстрену медицину та невідкладну медичну допомогу.
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