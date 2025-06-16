Передплачуйте «Промінь» і вигравайте призи!

Приносьте або
надсилайте в редакцію піврічні квитанції і вигрівайте призи!
Дорогі друзі, таким чином ви залишитесь з «Променем» до кінця поточного року і засвідчите свою повагу до видання, якому перевалило за 108 літ.
Давайте разом
переживати найтяжчі моменти життя, давайте не здаватися, не хилити свої голови
перед війною й бідою і свято вірити в прийдешні мирні часи, перемогу добра над
злом, у нашу незламну Україну!
Поспішаємо на
пошту, до листонош, операторів пересувних відділень, оскільки передплата на
друковані ЗМІ триватиме лише до кінця червня. І пам’ятаємо: «Промінь – ваше
найближче, найрідніше видання».
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