понедельник, 16 июня 2025 г.

Передплачуйте «Промінь» і вигравайте призи!

 

Приносьте або надсилайте в редакцію піврічні квитанції і вигрівайте призи!

Дорогі друзі, таким чином ви залишитесь з «Променем» до кінця поточного року і засвідчите свою повагу до видання, якому перевалило за 108 літ.

Давайте разом переживати найтяжчі моменти життя, давайте не здаватися, не хилити свої голови перед війною й бідою і свято вірити в прийдешні мирні часи, перемогу добра над злом, у нашу незламну Україну!

Поспішаємо на пошту, до листонош, операторів пересувних відділень, оскільки передплата на друковані ЗМІ триватиме лише до кінця червня. І пам’ятаємо: «Промінь – ваше найближче, найрідніше видання».

Автор: на

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