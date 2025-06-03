Сільський і міський пляжі, як небо і земля

На світлинах – дві кардинально протилежні картини на наших пляжах сьогодні. Якщо у Займищі чисто, впорядковано і затишно, то у Сновську – навпаки: понівечена роздягальня, розтрощені двері вбиральні, купи невивезеного сміття, бруд на піску поблизу води. Відпочивальників я бачила скрізь – гуртами, поодинці, молодь і людей середнього віку. Одні насолоджувалися сонцем, чистим повітрям, прозорою водичкою, іншим точно різав погляд безлад та антисанітарія.
Кого хвалити, кого картати – питання риторичне,
тому відповідь всім відома. І вона в тому, що ніхто з чужинців не приїхав туди
і не вчинив подібне варварство. Можливо, це брак культури, засилля агресії, а
можливо елементарної дитячопідліткові «приколи». Хаотичні. Необдумані. А мо й
не дитячі.
Комунальники
ситуацію знають, вони все бачили, зафіксували й готуються прибрати. Будуть
лагодитися розбиті конструкції, встановлюватися нові, чиститемиться загалом уся
територія. Тільки, чи надовго?
Олена КОМПАНЕЦЬ
Комментариев нет:
Отправить комментарий