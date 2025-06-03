вторник, 3 июня 2025 г.

Креативні продавчині базарчика обсадили навколишню територію квітами

 

Поблизу базарчика, що вже кілька місяців поспіль розміщується поблизу редакції, скоро забуяють квіти.

 Ідею придумали й втілили дві поважні продавчині- пані Надія, пані Раїса й дівчинка Аня. Вони принесли з дому розсаду чорнобривців і посадили уздовж паркану. Новоявлену клумбу обклали камінцями, а кожне тендітне стебельце майбутньої квіточки обстиркали гілками – аби була тінь й ніхто не наступив, не зламав.

Цей простий людський жест, погодьмося, викликає замилування, теплий прилив позитиву, розуміння того, що насправді добро і краса – непереможні, незламні.

Автор: на

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