Креативні продавчині базарчика обсадили навколишню територію квітами

Поблизу базарчика, що вже кілька місяців поспіль розміщується поблизу редакції, скоро забуяють квіти.
Ідею придумали й втілили дві поважні
продавчині- пані Надія, пані Раїса й дівчинка Аня. Вони принесли з дому розсаду
чорнобривців і посадили уздовж паркану. Новоявлену клумбу обклали камінцями, а
кожне тендітне стебельце майбутньої квіточки обстиркали гілками – аби була тінь
й ніхто не наступив, не зламав.
Цей простий
людський жест, погодьмося, викликає замилування, теплий прилив позитиву,
розуміння того, що насправді добро і краса – непереможні, незламні.
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