Дощі стали на заваді заготівлі сіна. Петровляни у цій роботі взяли перерву

Іншим, обрамленим хвилюванням, стало сьогодення у жителів Петрівського старостату. Взяла невеличку відпустку його очільниця Марія Деркач, у якої наразі дома купа проблем зі здоров’ям. Обов’язки виконує Микола Шмаровоз, якого в подібній ситуації теж підміняє шанована Марія Федорівна.
Розповіла газеті, що останніми днями Петрівка здригається від обстрілів
сусідніх сіл, що напряму впливають на настрій людей, гнітять їхню психіку. Між
тим, у Петрівку з Гірська переїхали дві родини – всетаки подалі від кордону.
Зустріли їх тепло, гостинно. Місцеве населення поринуте в роботу на присадибних
ділянках. Корів у селі тепер налічується трохи більше восьмидесяти.
Заготівлю
сіна для них перервали дощі, що ллють щодня, але ця проблема людей не страшить:
трави в полі буйні, соковиті, зелені, їх багато!
Головне, аби
не стріляли, не руйнували, не вбивали!
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