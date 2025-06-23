понедельник, 23 июня 2025 г.

Дощі стали на заваді заготівлі сіна. Петровляни у цій роботі взяли перерву

 

Іншим, обрамленим хвилюванням, стало сьогодення у жителів Петрівського старостату. Взяла невеличку відпустку його очільниця Марія Деркач, у якої наразі дома купа проблем зі здоров’ям. Обов’язки виконує Микола Шмаровоз, якого в подібній ситуації теж підміняє шанована Марія Федорівна.

Розповіла газеті, що останніми днями Петрівка здригається від обстрілів сусідніх сіл, що напряму впливають на настрій людей, гнітять їхню психіку. Між тим, у Петрівку з Гірська переїхали дві родини – все­таки подалі від кордону. Зустріли їх тепло, гостинно. Місцеве населення поринуте в роботу на присадибних ділянках. Корів у селі тепер налічується трохи більше восьмидесяти.

Заготівлю сіна для них перервали дощі, що ллють щодня, але ця проблема людей не страшить: трави в полі буйні, соковиті, зелені, їх багато!

Головне, аби не стріляли, не руйнували, не вбивали!                            

Автор: на
Ярлыки: ,

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