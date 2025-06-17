Громадської череди в селах Сновщини меншає й меншає

Сумна
статистика обліку корів в приватному секторі Сновщини продовжує набувати
темпів. Є села, де Білок, Стрілок, Рябок всього по 5, є, як у Гірську – до 10,
у Суничному – 15.
Набагато
зменшилося поголів’я ВРХ і у найбільшому селі громади Кучинівці, де нині
зареєстровано дві череди, і є трохи незареєстрованих, власники яких
використовують невикористані сіножаті. Є на хуторі «Ложок» такі господарі, які
склалися і встановили «електропастухи». «Золоті» сьогодні корівки, якщо
порахувати ті корми, що треба для них на зиму наготувати, грошові витрати за літнє випасання на
пасовищах. У більшості сільчан змоги довгий світловий день вибігати за чередою
в спеку, роями оводнів нема, тож вимушені наймати пастухів. Зробити це не дуже
просто, оскільки штатний пастух – стає дефіцитом. Кучинівцям повезло з паличкою
виручалочкою Віталієм Тихоновичем Довбишем, обов’язковим, відповідальним,
добропорядним. Ціну тримає помірну, хоч є приклади, коли інші пастухи беруть по
800, 1000 грн за день. До грошей ще треба додавати «тормозок», насичений
смачними наїдками, а бува ще й «енергетиком».
Ніхто не
скупиться, не жаліється, навпаки, всі люди дякують місцевим пастухам за
допомогу. Без них – ніяк, без них – проблеми!
Проблемою
для сільчан є постійне падіння цін за молоко, яке дають різні закупівельники.
Дійшло до того, що 1л купують за 910 грн. Позитивом даної теми є лише те, що
минулоріч урядом Німеччини та представництвом ФАО було виділено ветпрепарати
для лікування свійських тварин, а в цьому році – трохи коштів на придбання
кормів для худоби.
Ніхто не
заперечить, що як би там не було, а домашня молочна продукція є найякіснішою,
найпоживнішою. І це також позитив!
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