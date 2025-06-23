понедельник, 23 июня 2025 г.

Село накривали «гради»

 

Днями катастрофічну ніч пережили жителі прикордонного Гірська, звідки до ворожої території 12 км по дорозі, 5 – навпростець.

Село інтенсивно обстрілювали «градами». Вони сипалися з неба потоками, наводячи жах на усе живе.

Одна з очевидиць обстрілу розповіла «Променю», що вибігати з будинку о 12 годині ночі не наважилася, тому прихистку шукала в кімнатах. Обрала місце під столом над іконостасом. Безперестанку молилася, читаючи «Отче наш», «Богородицю», «Псалом­90».  І плакала, і хрестилася, і думала лише про одне: як вціліти, вижити. І вона, і інші горяни, на милість Божу, вижили, але багато помешкань зазнали пошкоджень різного ступеня. У людей вибиті вікна, потрощені дахи, огорожа, сараї. Досі, як сказав староста Андрій Апришко, стирчать у землі рештки снарядів, уламки смертоносної зброї.

Після цього «свіжого» обстрілу відразу з села ­ хто куди ­ виїхало близько двадцяти осіб. Однак, досі у Гірську лишається до 60 громадян різного віку, яким або нема куди переселятися, або ж у них нема бажання це робити. Кажуть, що від долі не втечеш. Роз’яснювальна робота проводиться у усіма. Переконливо, приміром, говорили про безпеку життя міський голова О.О.Медведьов, його заступник  С.В.Силенок, які відразу побували на місці обстрілів. Посадовців народ слухав і повертався в обжиті домівки, де у багатьох хазяйство: качки, кури, поросята, котики і собачки. І картопля зацвіла, і вишні з яблуками зав’язалися…

Поки в селі є куди ходити за хлібом, товарами продовольчої й непродовольчої груп, працює фельдшер, старостат.

Інтернет доступний у певних місцях, електрику поновлюють силами місцевих умільців, бо екстрені служби, ремівці в Гірськ вже не їздять. Не можна. Велика небезпека.

Передають в село із сусіднього населеного пункту й друковану періодику, в т.ч. й наш «Промінь», де завжди об’єктивна інформація про життя громади, її чудових, працелюбних, стійких жителів.

Автор: на
Ярлыки: ,

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