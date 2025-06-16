Ось і
закінчився 2024 2025 навчальний рік у здобувачів освіти Сновської МТГ Цей рік
став черговим підтвердженням того, що сила знань, наполеглива праця та спільна
мета здатні долати будьякі виклики. У непростих умовах ми разом змогли
забезпечити якісну освіту, зберегти безперервність навчання та підтримати наших
дітей у прагненні до розвитку.
Випускники Сновського ліцею №3.
Особлива
подяка тим, хто боронить нашу Батьківщину. Завдяки нашим захисникам ми маємо
можливість зустрічати свято останнього
дзвоника, будувати плани на майбутнє та мріяти.
Глибока
вдячність педагогам – за мудрість, витримку, професіоналізм і щоденну
відданість справі. Ви – опора української освіти та натхнення для майбутніх
поколінь.
У 20242025
навчальному році отримали свідоцтва про здобуття повної загальної середньої
освіти 90 випускників, із них 17 учнів з відзнакою. З 2025 року отримання
«золотих та срібних медалей» відмінено, замість них – свідоцтва з відзнакою:
Новоборовицький ліцей – 2; Петрівський
ліцей – 1; Сновський ліцей № 1 9;
Сновський ліцей № 2 – 1; Сновський ліцей № 3 – 4.
Свідоцтва про
здобуття базової середньої освіти отримали 194 здобувачі освіти, із них 11
свідоцтва з відзнакою: Кучинівський ліцей – 1, Новоборовицький ліцей 1,
Петрівський ліцей 1, Сновський ліцей № 1 6, Сновський ліцей № 2 1,
Сновський ліцей №3 1
Для
випускників попереду – нові виклики, нові дороги та нові здобутки. Вірте у
власні сили, не зупиняйтесь на досягнутому і завжди пам’ятайте, що знання – це
ключ до успішного майбутнього.
Дорогі учні!
Ви ще на крок наблизилися до своїх мрій. Нехай знання, здобуті цьогоріч,
стануть надійною основою для нових звершень, а літні канікули принесуть
відновлення, натхнення та нову енергію для подальших досягнень.
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