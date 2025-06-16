понедельник, 16 июня 2025 г.

Лариса Мірошниченко, в.о. начальника Управління освіти, сім`ї, молоді та спорту: «Сила знань, наполеглива праця здатні долати будь­які виклики»

 

Ось і закінчився 2024­ 2025 навчальний рік у здобувачів освіти Сновської МТГ Цей рік став черговим підтвердженням того, що сила знань, наполеглива праця та спільна мета здатні долати будь­які виклики. У непростих умовах ми разом змогли забезпечити якісну освіту, зберегти безперервність навчання та підтримати наших дітей у прагненні до розвитку.

Випускники Сновського ліцею №3.


Особлива подяка тим, хто боронить нашу Батьківщину. Завдяки нашим захисникам ми маємо можливість зустрічати  свято останнього дзвоника, будувати плани на майбутнє та мріяти.

Глибока вдячність педагогам – за мудрість, витримку, професіоналізм і щоденну відданість справі. Ви – опора української освіти та натхнення для майбутніх поколінь.

У 2024­2025 навчальному році отримали свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти 90 випускників, із них 17 учнів з відзнакою. З 2025 року отримання «золотих та срібних медалей» відмінено, замість них – свідоцтва з відзнакою: Новоборовицький ліцей  – 2; Петрівський ліцей – 1;  Сновський ліцей № 1­ 9; Сновський ліцей № 2 – 1; Сновський ліцей № 3 – 4.

Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти отримали 194 здобувачі освіти, із них 11 свідоцтва з відзнакою: Кучинівський ліцей – 1, Новоборовицький ліцей ­1, Петрівський ліцей ­1, Сновський ліцей № 1 ­ 6, ­Сновський ліцей № 2­ 1, Сновський ліцей №3 ­ 1 

Для випускників попереду – нові виклики, нові дороги та нові здобутки. Вірте у власні сили, не зупиняйтесь на досягнутому і завжди пам’ятайте, що знання – це ключ до успішного майбутнього.

Дорогі учні! Ви ще на крок наблизилися до своїх мрій. Нехай знання, здобуті цьогоріч, стануть надійною основою для нових звершень, а літні канікули принесуть відновлення, натхнення та нову енергію для подальших досягнень.

Автор: на

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