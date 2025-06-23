– Все тільки
ускладнюється, зазначив у коментарі щодо ситуації в Тихоновичах та інших
селах старостату тамтешній староста Анатолій Бондаренко.
Підтвердив
обстріли, що зачепили межі сіл, але напряму не торкнулися людських життів, не
спричинили руйнації будівель, збитків майна.
Люди, за словами Анатолія Миколайовича, хоч і налякані, проте масово не
панікують, з сіл не виїжджають. Обросла довгою бородою історія
гутостуденецької родини Дягтярів –
її «головиха» довгожителька –
мама диктує «погоду», вперто не погоджуючись на переїзд у Тихоновичі.
Діти її, яким вже 70+, маму «слухають», залишаючись
днюватиночувати чи не в епіцентрі прикордонних колізій. Словом, досі у цій
сім’ї все так, як і раніше…
І великі й
дружні Тихоновичі продовжують намагатися жити звично, організовано, зі
сподіванням на краще.
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