Ніна Білоус: «Мої сльози за Гірськом не вщухають литися...»

На краю села,
де я жила, згоріло дев’ять помешкань, а під час обстрілу «градами», який
відбувся минулого тижня, дісталося й центру і всьому селу. У Гірську тепер
суцільні вирви, розтрощені огорожі, вибиті вікна в будинках, спалені сараї,
понівечено багато будинків.
На моєму
хуторі лишилося 6 чоловік, які також сидять на валізах, збираючись
евакуюватися.
Одна бабуся
зовсім немічна, син з нею возиться тудисюди в надії, що мамі колись покращає,
що нарешті стишаться страшні обстріли.
І я також
виїжджала й раніше, а потім повернулася, щоб засадити город. Все на ньому вже
посходило, зазеленіло, але радіти врожаю, мабуть, не доведеться, оскільки
почалися безкінчені прильоти всього, що літає.
Жахливими були кілька днів, вечорів й ночей на
минулому тижні, коли наша територія (у буквальному розумінні слів) здригалася
від ударів: спочатку дронів, а потім «градів». Гула земля, у небі стояли
заграви, а люди ховалися, хто куди. За мною велосипедом приїхала невістка з
іншого кутка, і ми ледь встигли дістатися до її будинку, де також, як
виявилося, було дуже небезпечно.
Ховалися в коридорі, молилися, а коли
пересувалися велосипедами, зупинялися під високими деревами, над якими летіли
дрони. Так близько, що ми їх бачили, а вони, напевно, нас…
Виїжджала я з дому так швидко, що забула і
частину документів, і не взяла нічого крім речей, у дві невеличкі валізки.
Лишилося все у хаті: і крупи, і борошно,
цукор, посуд, одяг з взуттям. Шкода, але нічого не вдієш: буде, як буде, як Бог
дасть. Аби тільки вижити, врятуватися. На фоні стресів у мене тиск піднявся
вище позначки в 207, не сплю, не хочеться їсти, хоча в Щимелі, в помешканні
сватів, більшменш спокійно, є всі умови для нормального проживання.
Розривається
моє серце за рідним Гірськом, за онуком, який служить, сином, котрий працює на
крані в Чернігові, невісткою, яка поки в нашому селі трудиться продавчинею в
магазині. Хочу щоб і вона якнайскоріше полишила небезпечну територія, водночас
розуміючи, який нелегкий цей крок. До нас туди вже ні електрики, ні медики не
їдуть, бо все пересування ворог бачить з дронів і розстрілює. Село рятують від
повної темені двоє місцевих електриків, а живитися водою допомагають колодязі.
Кажу вам це і
плачу, і нема вщуху моїм сльозам, моєму горю, що несе ця війна.
Скоріше б
кінець! Мир би скоріше!
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