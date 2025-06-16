понедельник, 16 июня 2025 г.

Ірина Сенченко, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення по Чернігівській області: «Газета «Промінь» тримає слово на кордоні»

 

У прикордонній Сновській громаді, де війна відчувається щодня — вже 108 років поспіль виходить газета «Промінь». Це єдине місцеве медіа, яке в умовах інформаційного тиску з боку ворога не просто інформує — воно тримає стрій.

У рамках робочого візиту до Сновщини я завітала до редакції «Променя». Сьогодні в ній працюють лише кілька відданих справі людей. Редакторка Олена Компанець тримає цю важливу позицію інформаційного фронту, а журналіст Олег Мирошниченко нині боронить Україну на одному з найгарячіших напрямків фронту, журналістка Тетяна Ковтун ростить маленьку донечку, а основний тягар газетних навантажень разом з пані Оленою нині несуть Олена Кириченко, Наталія Щербина, Леонід Аліфіренко.

Мала нагоду поспілкуватися з пані Оленою. Вона поділилася радісною новиною: друзі з Америки допомогли редакції з фінансовими боргами та передплатою — підтримка, яка прийшла у найбільш складний момент. «Я борюсь за кожного читача. Це справа не просто мого життя, це українське слово проти ворога! Редакцію підтримують друзі із­за кордону, але дуже хочеться щоб були пільги від держави. Адже ми територія бойових дій, тут нема реклами, нам потрібна підтримка!» — каже Олена Компанець.

На згадку про нашу зустріч пані Олена подарувала мені свою поетичну збірку «У вишиванці — наче крила маю». Це душевні вірші незламних людей, які несуть світло й силу — так само, як і кожен номер «Променя».

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)