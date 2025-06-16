Ірина Сенченко, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення по Чернігівській області: «Газета «Промінь» тримає слово на кордоні»

У прикордонній Сновській громаді, де війна відчувається щодня — вже 108 років поспіль виходить газета «Промінь». Це єдине місцеве медіа, яке в умовах інформаційного тиску з боку ворога не просто інформує — воно тримає стрій.
У рамках
робочого візиту до Сновщини я завітала до редакції «Променя». Сьогодні в ній
працюють лише кілька відданих справі людей. Редакторка Олена Компанець тримає
цю важливу позицію інформаційного фронту, а журналіст Олег Мирошниченко нині
боронить Україну на одному з найгарячіших напрямків фронту, журналістка Тетяна
Ковтун ростить маленьку донечку, а основний тягар газетних навантажень разом з
пані Оленою нині несуть Олена Кириченко, Наталія Щербина, Леонід Аліфіренко.
Мала нагоду
поспілкуватися з пані Оленою. Вона поділилася радісною новиною: друзі з Америки
допомогли редакції з фінансовими боргами та передплатою — підтримка, яка
прийшла у найбільш складний момент. «Я борюсь за кожного читача. Це справа не
просто мого життя, це українське слово проти ворога! Редакцію підтримують друзі
ізза кордону, але дуже хочеться щоб були пільги від держави. Адже ми територія
бойових дій, тут нема реклами, нам потрібна підтримка!» — каже Олена Компанець.
На згадку про
нашу зустріч пані Олена подарувала мені свою поетичну збірку «У вишиванці —
наче крила маю». Це душевні вірші незламних людей, які несуть світло й силу —
так само, як і кожен номер «Променя».
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