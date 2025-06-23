Вже добре стемніло, як Олексій загнав свого старенького «Жигуля» у рідний двір. Підкотив аж до літньої кухні. Смикнув двері. Не замкнуті, як і раніше було. Відчинив багажник і, не вмикаючи світла, став заносити до кухні свої речі. Сірий не гавкав, хоч давно і не бачив його. Згадав. Лащився. Олексій відпустив його з цепу і той, ніби співчуваючи, сновигав за ним із кухні до машини, від машини до кухні. Справившись, Олексій сів на порозі і закрутив цигарку, запалив… Сірий примостився поряд, ледь не на коліна йому, здається, стежив за кожним його жестом і заглядав у очі. І що тій собачій голові розуміти…
Ближче до
півночі засвітилося у веранді. Скрипнули вхідні хатні двері.
- А я ж таки
чую, ніби хтось є у дворі!- гукнув Сашко. – Чужий би не заїхав у двір. То ж ти,
батьку?
- Та я ж…-
обізвався Олексій.
Сашко вступив
у шльопанці, накинув куртку і вийшов у двір. Простягнув батькові руку.
Привіталися…
- Ти як?
Назовсім? Чи що?- запитав Олексія. – Чому не попередив?
- Та хтозна…
- знітився той. – Її ж діти хату продають. Кажуть, ти, дядьку, і так довгенько
тут без матері прожив… Іди, мабуть, додому. У тебе ж є куди. Ми й не виганяємо,
та нам гроші треба… Та я ж без обід на них. Треба так треба…
- Та
правильно, батьку! Чому світло не вмикаєш у кухні? Там усе на місці. Й диван
дідів стоїть. Вже ж не холодно. Та, як що, то можна й піч топить, і грубку. У
хату не гукаю, бо ми ремонт зробили, кімнати розгородили… Не серед зали ж тобі
жить!
- Та… мені й
тут буде добре…
- І я так
думаю… Стіни побілимо… А ж дід тут довго жив! І нормально йому було.
- Та довго…
- Розбирайся
та лягай відпочивать. І я пішов, бо завтра на роботу…
Тільки
відчинив двері у хату, на порозі Юлька – руки в боки:
- То, що за
«щастячко» до нас прибилося?
- Не починай,
Юлько! Батько мій! Не вижену ж на вулицю!
- А міг би!
Надьчиних внуків глядів, не нашого Женьчика!
- Так вони ж
у Польщі! А дідові куди?! Все! Я батька не вижену! Це і його дім! Ти, часом, не
забула! І ще хтозна як було б, якби жив разом із нами ці 20 років! Може б
сварилися щодня! Він же нам не заважав!
- І не
помагав! Дав хоч копійку на ремонт?! Од цієї хати одні стіни його! Я тут усе
переробила! Може я хочу роздягнута із ванної виходить! А він тут сидітиме! –
перейшла на високий тон Юлька.
- Він у кухні
житиме! Заспокойся! – прикрикнув Сашко. – Не обговорюється! Пішли спать!
Сашко відвернувся і тільки вдавав, що спав. І намагався заспокоїти себе,
що правильно батьку сказав. Поставить йому телевізор… Хай дивиться, щоб не
скучно…
* * *
Лариса по
життю вдалася везучою. «Лагідне телятко двох маток ссе…», - так учила її
бабуся. І вона було по життю, як те телятко… відчувала де треба бути лагідною,
де злою, де сказати правду, а де так красиво збрехати, що й собі можна тій
брехні повірити… Закінчила профтехучилище і, здобувши освіту секретар-друкарки,
приїхала в село із сусіднього району. Олексій здавав у бухгалтерії шляхові
листи, як побачила його вперше. І, хоч він на неї геть увагу не звернув, Лариса
поставила собі мету – буде моїм! Дізналася, що зустрічається тут із однією вчителькою…
Стала шукати найменшого моменту аби підвіз хоч кудись. Довелося добре
«потрудитися», та свого домоглася. Спочатку та вчителька приревнувала Олексія
до неї, а потім навіть в іншу школу перевелася, бо, бачте, образилася на
Олексія! Якраз цього моменту і чекала Лариса. Пожаліла хлопця, напоїла чаєм і
не тільки, зігріла…
Лариса була
із сім’ї простої, колгоспної, а у Олексія батько – сам бригадир, а мати –
продавщиця! І він один у них! Вже не треба про житло думати! Хата у них нова, з
вікнами великими! На все село хата! Скоро у тій хаті і весілля згуляли… У
Олексія не було часу на роздуми. Лариса сказала, що вагітна, значить треба
швидко одружуватися, ну, щоб весілля ж красиве! Він чоловік відповідальний!
Сашко народився, правда, через 10 місяців після весілля… Кажуть, буває, що
жінка переношує… Олексій дуже і не задумувався закохався він у Ларису чи ні.
Всі ж одружуються, живуть, мабуть, звикають… Довго йому снилася його Надійка…
Та хто їй винен, що поїхала із села. От якби не поїхала, то нічого б у нього й
не було б з Ларисою, як вона сказала: «Не захотіла Надія за своє щастя
поборотися!» І це точно!
Лариса у
сім’ї чоловіка старалася швидко все взяти у свої руки. Свекруха попалася
слабохарактерна. Їй тільки б у сім’ї мирно та ладом усе. Схотілося Ларисі ремонт
у хаті на свій лад. Будь ласка, робіть! Внучечка тішить, невістку хвалить.
Свекор, правда, іноді показував, що він таки у домі хазяїн, піднімав
«пір’ячко», і невісточка шукала методи його трохи осадить.
Стосунки свекрів їй здавалися такими, ніби свекор і вдома бригадир, а
свекруха колгоспниця із ланки. Все йому годить. А він… і не свариться ніколи, і
слова на криво не скаже дружині, а чужий – та і все. І вирішила невісточка його
на чисту воду вивести. Стала стежить! І… вистежила! Святий Боже! Так у нього ж
є коханка! Не полінькувалася поїхати у центральну садибу колгоспу на
велосипеді, щоб своїми очима побачити у кого свекор обідає. Та не раз, і не два
за ним їздила. Раз стала та і чекає під колгоспним «бобіком». Він вийшов із
двору, усміхнувся:
- Давай зробимо
вигляд: я - що тебе не бачив, а ти – що тут не була! – сказав без найменшого
хвилювання.
- Я свекрусі
все розкажу! – вибухнула.
- Хто ти
така? Сказав – не лізь! Так не лізь! Не твоє діло! Хоч слово мовиш! – уже
прикрикнув.
Ларисі ж не
терпілося розказати. Свекруха була не дуже балакуча. Щодня приймала багато
ліків, навіть у спеку вдягалася, бо мерзнула. Словом, слабувала. Бувало, що на
кілька днів і зовсім могла злягти. Невістці і шкода її було, та все ж не раз
ловила себе на думці, що як би добре тут було жити без свекрів! Щоб вона одна
хазяйка!
- Ви, мамо,
надто довіряєте батькові! – випалила свекрусі, коли помітила, що та таки ж
переживає, бо вже пізній час, а чоловіка немає вдома.
Та знітилася,
здається, зіщулилася вся - як дитина, яку застали за шкодою.
- То вже не
сім’я… коли не довіряють… - промовила тихенько і аж оглянулася. – Я догадуюся,
що ти мені, доню хочеш сказати… Я знаю…
- Як? Ви
знаєте, що у нього є коханка і мовчите?! – закричала Лариса.
- Тс… -
свекруха, піднесла палець до губ. – Не лементуй. Послухай. Я дуже хвора… І жити
мені недовго. Я вже знаю. Я не хочу щоб мій чоловік після моєї смерті без жінки
залишався. Ще ж які года наші… А Катерина добра жінка…
- Ви
серйозно?! – Лариса присіла до столу, бо, здавалося, впаде.
- Цілком серйозно…
Я дуже люблю його… Він чоловік міцний, дужий… А я все хвора та й хвора… Може і
його щастячко ще буде… Як помру, не перечте йому. Хай сходиться з Катериною.
Вона порядна жінка.
- Та яка ж
порядна, як він від вас до неї бігає? – не здавалася Лариса.
- Ви, дочко,
ще дуже молоді… З роками багато що змінюється і в житті, і в стосунках…Оце
поговорили раз і все. Запам’ятай, що я прошу.
Через якихось
півроку рак забрав її життя. Свекор плакав, горював. Лариса не ризикувала
стежити їздить чи ні він до Катерини. А як відбули рік по свекрусі, буквально
наступного дня свекор сів до них снідати і поставив перед фактом:
- Діти…
Вибачайте. Я буду женитися…
- Женись! Хто
тобі не дає! Тільки знай! Ніхто у цьому дворі, у цій хаті після матері не
хазяйнуватиме! – закричав Олексій і кинув ложку.
- Ти ж знаєш,
що мати була б не проти… І вам буде легше…
- Не смішіть!
Легше! Якась тітка чужа тут буде сновигать! – підпряглася Лариса. – Та ви,
батьку, того тільки й ждали!
- Не мели
дурного! Я не винен, що у матері хвороба! – не здавався батько.
- Значить
так, батьку! Звиняйте! Але вибирайте – хоч ми… ось дома, хоч ваша … як там її!
- Сину! Ти ж
не забувай чия це хата! Ми з матір’ю усе оце з чистого поля починали! Тут вся
моя жизнь у трудах!
- Так живи!
Тільки сам! Чи, може мені із сім’єю на квартиру піти? Батько, бач, жених! Мать
би його! А піду! Піду! Хай люди сміються! Рідних дітей прогнав!
Лариса не
перебалакувалася. Свекор поїхав на роботу, а вона давай причитати як за
покійником Олексію:
- Я нікуди
звідси не піду! Ти що здурів? На яку квартиру! Я тут уже десять год ішачу! Та
все ж тут мої рученьки робили! Для кого?!..
Свекор не
прийшов вечеряти. Приїхав пізно і пішов прямо у кімнату. Лариса до півночі
бубоніла Олексію на вухо. Через кілька днів свекор зібрав свої речі, склав у
колгоспний «бобік» і поїхав до Катерини…
Так і жили.
Бувало, що заходив додому. Приносив гостинця внукові Сашкові. Запрошував дітей
до себе у гості. Ті не йшли. На роботі Лариса ще довго скаржилася дівчатам на
свекра:
-А ну ж!
Тільки подумать! Поробила йому Катерина! Точно поробила! Все чужим дітям! Ви
бачили? Машину нову собі купили? ! А Сашунчикові ж нашому канхвету не принесе!
Бачили? Вони удвох кругом! Як зв’язані! Із свекрухою так не бігав!
З часом на ці
розмови вже ніхто і не зважав. Бо у кожного свої проблеми, свої радощі і своя
правда…
Дожили Михайло з Катериною до глибокої старості. Олексій не раз
пошкодував, що так вийшло тоді. Він же навіть не подумав , що батько збереться
і піде. Якось і совісно було трохи перед ним. Особливо, з роками… А зустрічався
з батьком ніби крадькома. Він колись каже синові:
- Я на тебе,
Льошко, і не серджуся. Ну, не сприйняв ти іншу, крім матері, біля мене… А воно,
сину, жизнь така штука… Не знаєш, що і ждать…
Вже у 80
овдовів Михайло вдруге. Якийсь рік пожив сам. Катеринині діти з хати не
вигонили, але й до себе не просили. Та і він би й не поїхав. Зійшлися ж із
їхньою матір’ю, як діти вже дорослі були. З’їжджалися порося різать та город
вибирать. Так і прожили.
На другу зиму
вдовування потрапив Михайло до лікарні. Тут Олексія і погукали. Воно то і
нічого страшного у діда. Старість. Тиск стрибає. Із лікарні привіз батька
додому. Лариса ледь не побила обох. Затопив Олексій піч у літній кухні та й
поселив там батька.
- Не
переживай, - усміхався той, - а ми з матір’ю хату як будували, то тут років три
жили. І ти тут ріс. Пам’ятаєш… - заспокоював сина.
Так і жили.
Старий сидів на сонечку під кухнею і кришив спориш курчатам, восени перебирав
картоплю. Коли чоловіка не було вдома, Лариса старалася свекрові нагрубити з
усієї сили. Як хоч його обзивала. А він ніколи синові не поскаржився. Так,
майже десть років і прожив у літній кухні. Коли хтось під двором на лавочці
намагався зачепить його, що, мовляв, отакий будинок вистроїв, а йому там місця
немає, Михайло говорив розважливо:
- Е! Ти ще не
був (чи не була) старим. А старикам ото краще окремо жить!..
А як помер
Михайло, син ніби зовсім іншим став. То мовчав, то зривався на крик. Лариса у
нього хазяйка, мати чудова… Звик до неї. А от серце біля неї ніколи і не
стукотіло так, як колись, побачивши Надійку. Не святий був! Якби про те Лариса
дізналася, то не жив би він і дня! Скільки тих доріг з’їздив, скільки дівчат і
жіночок різних мав… і забував! А от Надійку не міг забуть. Вона жила за якихось
20 кілометрів. Скільки картав себе, що тоді, у молодості, не поїхав слідки її
шукати, вибачатися, а швидко одружився. Шукав зустрічей, і, побачивши її хоч
десь, хоч віддаля, відчував себе юнаком, у якого в голові весніє…
З чоловіком
Надія давно розлучилася. Виховала доньку. Він запросив її у кафе. Потім
зустрілися ще і вона запросила його додому… раз, вдруге, втретє… Вдома мовчав і
ні до якої домашньої роботи не брався.
- Тобі
пороблено, чи що? – допитувалася Лариса. – Щось болить?
- Душа…-
вичавив із себе. – А давай розлучимося!
- Здурів?
Смієшся? Як? – не могла навіть заплакати.
- Не моя ти
жінка, не моя… Прости… не моє ти щастячко!
Та Лариса не
з них жінок, що прощають. Переплакала і вже наступного дня взяла руки в боки –
а така поза, то страшна сила:
- Я уб’ю ту
сучку! Ось побачиш! А як підеш, нічого тобі звідси не дам!
- Та не
лякай! Воно мені й не треба! Я просто хочу пожить так, як хочу я! Без оцього
хазяйства! Врешті, без тебе!
Забрав тільки
свої речі, сів у машину і поїхав. Лариса писала всюди скарги на розлучницю і
бідкалася перед людьми, що чоловікам цього роду таки пороблено. Усім! А люди
шепотілися, що у цій великій та красивій хаті жінки не виживають. Лариса діждалася і невісточки
у дім. Та не склалося. Не мирилися із першого дня. Характером дуже схожі.
Вчергове
посварилися і Ларису розбив тяжкий інсульт. Не вижила. І, як вона колись, її
невісточка Юлька, плакала над домовиною свекрухи і в душі раділа, що вона
нарешті тут хазяйка…
Олександра ГОСТРА
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