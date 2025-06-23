понедельник, 23 июня 2025 г.

Юні футболісти здобули путівку на чемпіонат України

 

Третього червня відбулася фінальна частина чемпіонату області з футболу ФСТ «Колос» серед юнаків 2011­2012 р.н.

За право стати переможцем фіналу боролися 4 команди – переможці зональних змагань: з Городні, Куликівки, Бахмача та Сновська. Наша команда футболістів отримала дві перемоги: Городня – Сновськ – 0:5; Сновськ – Куликівка – 4:0 та одну нічию – Бахмач – Сновськ – 2:2. У підсумку за різницею забитих м’ячів команда Сновська посіла І місце. А нашого воротаря Максима Мороза визнано кращим воротарем турніру!



Вітаємо зі спортивною перемогою у футболі, яку юні спортсмени отримали завдяки своїй наполегливості, постійній роботі над собою, майстерності та витримці!

Дякуємо тренерам Роману Грицюку та Олександру Кухаренку, батькам їхніх вихованців за постійну підтримку і віру в дітей.

Наша команда не тільки здобула перемогу у чемпіонаті області, а й виборола право представляти Чернігівщину на Всеукраїнських змаганнях з футболу ФСТ «Колос», які відбудуться у липні в м.Берегове на Закарпатті.

Автор: на
Ярлыки:

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