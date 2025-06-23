Юні футболісти здобули путівку на чемпіонат України

Третього
червня відбулася фінальна частина чемпіонату області з футболу ФСТ «Колос»
серед юнаків 20112012 р.н.
За право стати переможцем фіналу боролися 4 команди – переможці
зональних змагань: з Городні, Куликівки, Бахмача та Сновська. Наша команда
футболістів отримала дві перемоги: Городня – Сновськ – 0:5; Сновськ – Куликівка
– 4:0 та одну нічию – Бахмач – Сновськ – 2:2. У підсумку за різницею забитих
м’ячів команда Сновська посіла І місце. А нашого воротаря Максима Мороза
визнано кращим воротарем турніру!
Вітаємо зі
спортивною перемогою у футболі, яку юні спортсмени отримали завдяки своїй
наполегливості, постійній роботі над собою, майстерності та витримці!
Дякуємо
тренерам Роману Грицюку та Олександру Кухаренку, батькам їхніх вихованців за
постійну підтримку і віру в дітей.
Наша команда
не тільки здобула перемогу у чемпіонаті області, а й виборола право представляти
Чернігівщину на Всеукраїнських змаганнях з футболу ФСТ «Колос», які відбудуться
у липні в м.Берегове на Закарпатті.
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