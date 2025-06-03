вторник, 3 июня 2025 г.

«Це не просто ювілейний випуск»

 

У стінах мистецької школи відбулася особлива подія — ювілейний, 60­й випуск.

«Це не просто ювілейний випуск, це велика історія нашої мистецької школи, її традицій, праці багатьох поколінь талановитих педагогів, учнів і батьків», ­ зазначила директор школи Лариса Сіренька.

Цьогоріч свідоцтво про початкову мистецьку освіту отримали 11 талановитих випускників, які гідно завершили свій навчальний шлях. Четверо з них — Тищенко Ангеліна, Кислий Матвій, Чорна Поліна та Кухаренко Костянтин — були відзначені похвальними листами за високі досягнення у навчанні.



Зі словами вдячності та теплими побажаннями до випускників звернулися викладач Рибальченко Л.І. та батько випускника – Кухаренко П.М. Від імені всіх учнів слова подяки педагогам висловив Кислий Матвій, а випускник Порєчин Артур подякував батькам за підтримку. Особливо зворушливо прозвучали привітання від учнів молодших класів — Горбатович Соломії та Карася Ярослава, які надіслали свої щирі слова побажань старшим друзям.

Директор школи Сіренька Л.П. у своєму зверненні щиро подякувала всьому педагогічному колективу за професіоналізм, за любов до музики, за відданість своїй справі, за те, що викладачі не тільки навчали, а вкладали в кожного учня частинку своєї душі, частинку свого серця; подякувала батькам за розуміння, підтримку і любов, які допомогли дітям досягти успіхів. Привітала випускників.

Почесною гостею заходу стала начальник відділу культури і туризму Сновської міської ради Добненко Н.М., яка тепло привітала всіх присутніх, подякувала викладачам за їх плідну працю та нагородила грамотами випускників Тищенко Ангеліну і Кислого Матвія за високі досягнення у навчанні та творчій майстерності, а також викладачів Гладченко С.М. і Сіреньку Л.П. — за високі досягнення у підготовці учнів школи, перемоги в творчих конкурсах та промоцію музичних традицій Сновщини.

Ведучою урочистого вечора була Чумак К.І., яка майстерно створила атмосферу свята та натхнення. Друга частина заходу — це концерт випускників, у якому кожен з них продемонстрував свій виконавський рівень.

Надзвичайно емоційним завершенням вечора стало виконання пісні випускників під акомпанемент Кривобороденко О.А., яка є автором музики і слів пісні.

Особливо вразила глядачів поетична композиція у виконанні Чорної Поліни — авторський поетичний етюд «Тиша», у супроводі імпровізації на фортепіано Костянтина Кухаренка.

Випускний вечір пройшов у теплій, дружній атмосфері.

Автор: на

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