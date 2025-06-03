«Це не просто ювілейний випуск, це велика історія нашої мистецької
школи, її традицій, праці багатьох поколінь талановитих педагогів, учнів і батьків»,
зазначила директор школи Лариса Сіренька.
Цьогоріч
свідоцтво про початкову мистецьку освіту отримали 11 талановитих випускників,
які гідно завершили свій навчальний шлях. Четверо з них — Тищенко Ангеліна,
Кислий Матвій, Чорна Поліна та Кухаренко Костянтин — були відзначені
похвальними листами за високі досягнення у навчанні.
Зі словами вдячності та теплими побажаннями до випускників звернулися
викладач Рибальченко Л.І. та батько випускника – Кухаренко П.М. Від імені всіх
учнів слова подяки педагогам висловив Кислий Матвій, а випускник Порєчин Артур
подякував батькам за підтримку. Особливо зворушливо прозвучали привітання від
учнів молодших класів — Горбатович Соломії та Карася Ярослава, які надіслали
свої щирі слова побажань старшим друзям.
Директор
школи Сіренька Л.П. у своєму зверненні щиро подякувала всьому педагогічному
колективу за професіоналізм, за любов до музики, за відданість своїй справі, за
те, що викладачі не тільки навчали, а вкладали в кожного учня частинку своєї
душі, частинку свого серця; подякувала батькам за розуміння, підтримку і любов,
які допомогли дітям досягти успіхів. Привітала випускників.
Почесною гостею заходу стала начальник відділу культури і туризму
Сновської міської ради Добненко Н.М., яка тепло привітала всіх присутніх,
подякувала викладачам за їх плідну працю та нагородила грамотами випускників
Тищенко Ангеліну і Кислого Матвія за високі досягнення у навчанні та творчій
майстерності, а також викладачів Гладченко С.М. і Сіреньку Л.П. — за високі
досягнення у підготовці учнів школи, перемоги в творчих конкурсах та промоцію
музичних традицій Сновщини.
Ведучою
урочистого вечора була Чумак К.І., яка майстерно створила атмосферу свята та
натхнення. Друга частина заходу — це концерт випускників, у якому кожен з них
продемонстрував свій виконавський рівень.
Надзвичайно
емоційним завершенням вечора стало виконання пісні випускників під акомпанемент
Кривобороденко О.А., яка є автором музики і слів пісні.
Особливо
вразила глядачів поетична композиція у виконанні Чорної Поліни — авторський
поетичний етюд «Тиша», у супроводі імпровізації на фортепіано Костянтина
Кухаренка.
Випускний
вечір пройшов у теплій, дружній атмосфері.
Комментариев нет:
Отправить комментарий