Андрія Коршуна розшукують рідні

Зниклого півтора роки тому земляка Андрія Коршуна увесь цей період не втомлювалися розшукувати рідні. І ось у травні з’явилася перша неофіційна інформація про його перебування в російському полоні.
Довідалася про таке сестра Андрія Анна,
яка з портретом 22річного брата вийшла
зі зверненням у соціальних мережах, розповіла свою історію чернігівським
медійникам, під час зустрічі в обласному центрі групи українських полонених,
котрі потрапили під травневий обмін.
Таким чином,
у рідних з’явилася надія скоро зустріти Андрія живим і неушкодженим.
А
тим
часом
з
полону
повернувся
наш
земляк
Роман
Кислиця
У Кучинівці
Роман, колишній учасник АТО, проживав недовго. У перші дні війни, не
роздумуючи, велосипедом помчав до військкомату в Чернігів, аби добровольцем
піти на фронт. Перебрався через річку, оскільки мости були підірвані, якось
переплив, дістався. Воював мужньо, але в
одному з боїв був взятий в полон. Днями бійця вдалося обміняти і повернути в
Україну.
Наразі в
Кучинівці його нема – проходить реабілітацію, поправляє здоров’я, після чого
буде вирішувати, як далі.
За словами
старости Олени Недвіги, односельчани Романом пишаються, вважаючи справжнім
своїм захисником, мужнім, безстрашним воїном. Жителі вулиці Підгальської так
полюбили його, що не можуть дочекатися повернення і подумки моляться, аби у
Романа налагодилися відносини з його цивільною дружиною.
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