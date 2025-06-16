Зі змагань кікбоксери привезли нові перемоги

Вихованці Сновської ДЮСШ відділення кікбоксингу взяли участь у відкритому чемпіонаті ЧОО ГО»ВФСТ»Україна» з кікбоксингу ІСКА на честь героїв оборони Чернігова.
Чемпіонат
зібрав спортсменів з міст Чернігова, Чернігівського району, Семенівки,
НовгородСіверського, Сновська, Прилук.
Видовищні,
яскраві та насичені емоціями поєдинки продемонстрували файтери.
На високій
мажорній ноті наші вихованці закінчили цей учбовий період. В своїх вагових та
вікових категоріях вони посіли такі місця: розділ лайтконтакт: «золото»
Булденко Данило; «срібло» Рудий Олександр, Спускан Максим, Биховець Богдан,
Щербина Рустам, Стеценко Андрій; «бронза» Мося Олександр, Васько Єгор, Щербина
Богдан, Ніколаєнко Руслан; розділ хард бокс: «золото» Герасимов Артем,
Биховець Богдан; «срібло» Рудий Олександр, Стеценко Андрій, Ніколаєнко Руслан;
«бронза» Булденко Данило, Мося Олександр, Васько Єгор, Спускан Максим.
Всі свої здобутки та перемоги
спортсмени присвячують традиційно нашим АнгеламГероям, земним та небесним.
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