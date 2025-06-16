понедельник, 16 июня 2025 г.

Зі змагань кікбоксери привезли нові перемоги

 

Вихованці Сновської ДЮСШ відділення кікбоксингу взяли участь у відкритому чемпіонаті ЧОО ГО»ВФСТ»Україна» з кікбоксингу ІСКА на честь героїв оборони Чернігова.

Чемпіонат зібрав спортсменів з міст Чернігова, Чернігівського району, Семенівки, Новгород­Сіверського, Сновська, Прилук.

Видовищні, яскраві та насичені емоціями поєдинки продемонстрували файтери.

На високій мажорній ноті наші вихованці закінчили цей учбовий період. В своїх вагових та вікових категоріях вони посіли такі місця: розділ лайт­контакт: «золото» ­ Булденко Данило; «срібло» ­ Рудий Олександр, Спускан Максим, Биховець Богдан, Щербина Рустам, Стеценко Андрій; «бронза»­ Мося Олександр, Васько Єгор, Щербина Богдан, Ніколаєнко Руслан; розділ хард ­ бокс: «золото» ­ Герасимов Артем, Биховець Богдан; «срібло»­ Рудий Олександр, Стеценко Андрій, Ніколаєнко Руслан; «бронза» ­ Булденко Данило, Мося Олександр, Васько Єгор, Спускан Максим.

Всі свої здобутки та перемоги спортсмени присвячують традиційно нашим Ангелам­Героям, земним та небесним.

Автор: на

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