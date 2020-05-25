Фонд компенсує медичним працівникам 100% втраченого заробітку через ізоляцію від COVID-19

На період самоізоляції під меднаглядом і перебування у закладах охорони здоров’я медичні працівники отримають від Фонду соціального страхування України компенсацію 100% втраченого ними заробітку. Відповідний Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» набув чинності сьогодні, 19 травня.
Розмір допомоги для медичних працівників не залежить від тривалості страхового стажу, фінансування здійснюється на підставі лікарняного листка із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19–11». При оформлені заяви-розрахунку, роботодавець вказує причину непрацездатності – 11, тобто ізоляція від COVID-19.
Нагадаємо, право на компенсацію втраченого за час ізоляції від коронавірусної хвороби заробітку мають всі застраховані особи. Розмір допомоги від Фонду для них становить 50% середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші 5 днів фінансує роботодавець).
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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