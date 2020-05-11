Реабілітаційним лікуванням за кошти Фонду забезпечено на 11% більше осіб

За підсумками І кварталу відновним лікуванням на базі реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів за кошти Фонду соціального страхування України було забезпечено 5 132 особи. Це на 511 осіб, або 11% більше порівняно з тим же періодом минулого року.
Фонд фінансує курс реабілітаційного лікування для кожного працевлаштованого після важких захворювань і травм за наявності медичних показань. Зокрема, у разі підгострого періоду інфаркту міокарда, опіків, захворювань легень тощо. Таке лікування надається застрахованим особам з метою якнайшвидшого відновлення здоров’я після закінчення гострого періоду захворювання.
Нагадаємо, на сьогодні укладення договорів для проходження реабілітації за кошти Фонду тимчасово призупинено на період дії карантину. Рішення прийнято з метою запобігання поширенню COVID-19 і недопущення ризику зараження застрахованих осіб, а також забезпечення реалізації заходів із протидії пандемії.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
Комментариев нет:
Отправить комментарий