Ольга Дедусь на «СуперІнтуїції»

«СуперІнтуїція» — одне із найпопулярніших українських ігрових шоу, яке транслюється на «Новому каналі». У кожному епізоді участь бере зіркова пара (чоловік і дружина, творчі дуети або завзяті конкуренти, справжні друзі або колеги). Їм потрібно вгадати 13 незнайомців по черзі, керуючись логікою або інтуїцією.
У зйомках одного із останніх ефірів взяла участь тихоновичанка Ольга Дедусь.
– Заявку на зйомки шоу я подала сама, - розповідає дівчина. – Написала про те, що вже п’ять років поспіль у нашій родині живе олень Бембі (історію про оленятка уже публікували на сторінках щотижневика, - Авт.). Редактори «Нового каналу» майже одразу зв’язалися зі мною, адже подібних історій на цьому шоу ще не було.
Я була в ролі «незнайомця» та стояла під рубрикою «Живе з оленем». Образ для кожного учасника придумують самі організатори. Він має дещо заплутати зірку, але водночас містити якусь деталь, що натякала б на ту чи іншу рубрику.
– Олю, розкажи, на таких шоу є сценарій для учасників та чи відоме заздалегідь ім’я переможця?
– Звісно, певний сценарій є для ведучого, проте для «незнайомців» все – повний експромт. Розповідати про себе та спілкуватися із зірками ми мали виключно від себе, тексту нам не писали.
«СуперІнтуїція» - чесна гра, адже до останнього ніхто не знає, хто ж переміг і зірки дійсно викладаються на повну, щоб отримати перемогу.
– Чи виникали якісь складнощі під час зйомок?
– Все було дуже круто. Та єдине – вони тривали із 12 дня і до півночі ще не закінчилися. Мою рубрику зірки вгадували майже останньою, тому на сцені я провела дуже багато часу. Стояти довелося на підборах і протягом шоу майже не рухатися та не змінювати позу. Це було трошки складно.
– До речі, ти дивилася «СуперІнтуїцію» раніше?
– Так, це одна із моїх найулюбленіших телепередач.
– Які враження лишилися у тебе після шоу?
– Лише найприємніші. Я познайомилася із багатьма цікавими та талановитими людьми, отримала в житті новий досвід та для себе особисто зрозуміла, що ніколи не потрібно соромитися та боятися бути собою.
– Розкажи, як зараз справи у Бембі?
– Він став справжньою зіркою. Я веду його особисту сторінку в «Інстаграмі», де ділюся з підписниками фотографіями та відео і водночас описую його життя та вподобання. Лише за добу на сторінку Бембі підписалося 100 людей. Вони цікавляться його життям, пишуть приємні слова та власні історії.
Стовідсотково оленятко, точніше, вже справжній красень-олень залишиться жити у нас вдома, адже випускати його у дику природу вже давно не можна, так само, як і відвезти, приміром, у заповідник. Справа в тім, що Бембі занадто полохливий та лякливий і його серце просто може не витримати переїзд транспортом. У свою чергу моя родина робить усе для того, аби він почував себе у безпеці. Ми любимо його всім серцем та вже давно не уявляємо своє життя без нього.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву героїні
У зйомках одного із останніх ефірів взяла участь тихоновичанка Ольга Дедусь.
– Заявку на зйомки шоу я подала сама, - розповідає дівчина. – Написала про те, що вже п’ять років поспіль у нашій родині живе олень Бембі (історію про оленятка уже публікували на сторінках щотижневика, - Авт.). Редактори «Нового каналу» майже одразу зв’язалися зі мною, адже подібних історій на цьому шоу ще не було.
Я була в ролі «незнайомця» та стояла під рубрикою «Живе з оленем». Образ для кожного учасника придумують самі організатори. Він має дещо заплутати зірку, але водночас містити якусь деталь, що натякала б на ту чи іншу рубрику.
– Олю, розкажи, на таких шоу є сценарій для учасників та чи відоме заздалегідь ім’я переможця?
– Звісно, певний сценарій є для ведучого, проте для «незнайомців» все – повний експромт. Розповідати про себе та спілкуватися із зірками ми мали виключно від себе, тексту нам не писали.
«СуперІнтуїція» - чесна гра, адже до останнього ніхто не знає, хто ж переміг і зірки дійсно викладаються на повну, щоб отримати перемогу.
– Чи виникали якісь складнощі під час зйомок?
– Все було дуже круто. Та єдине – вони тривали із 12 дня і до півночі ще не закінчилися. Мою рубрику зірки вгадували майже останньою, тому на сцені я провела дуже багато часу. Стояти довелося на підборах і протягом шоу майже не рухатися та не змінювати позу. Це було трошки складно.
– До речі, ти дивилася «СуперІнтуїцію» раніше?
– Так, це одна із моїх найулюбленіших телепередач.
– Які враження лишилися у тебе після шоу?
– Лише найприємніші. Я познайомилася із багатьма цікавими та талановитими людьми, отримала в житті новий досвід та для себе особисто зрозуміла, що ніколи не потрібно соромитися та боятися бути собою.
– Розкажи, як зараз справи у Бембі?
– Він став справжньою зіркою. Я веду його особисту сторінку в «Інстаграмі», де ділюся з підписниками фотографіями та відео і водночас описую його життя та вподобання. Лише за добу на сторінку Бембі підписалося 100 людей. Вони цікавляться його життям, пишуть приємні слова та власні історії.
Стовідсотково оленятко, точніше, вже справжній красень-олень залишиться жити у нас вдома, адже випускати його у дику природу вже давно не можна, так само, як і відвезти, приміром, у заповідник. Справа в тім, що Бембі занадто полохливий та лякливий і його серце просто може не витримати переїзд транспортом. У свою чергу моя родина робить усе для того, аби він почував себе у безпеці. Ми любимо його всім серцем та вже давно не уявляємо своє життя без нього.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву героїні
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