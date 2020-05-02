ФССУ надали 2 278,8 млн грн фінансової допомоги з фонду боротьби з COVID 19

Кабінет Міністрів України виділив 2 278,8 млн гривень фінансової допомоги із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 для забезпечення Фондом соціального страхування України виплат у період карантину та протягом 30 днів з моменту його відміни. Відповідну постанову Уряд затвердив сьогодні, 20 травня.
Зокрема, для надання Фонду допомоги виділено:
● 1 807,7 млн гривень – на поворотній основі для виплати матеріального забезпечення;
● 471,1 млн гривень – на безповоротній основі для виплати матеріального забезпечення (крім допомог по вагітності та пологах) в частині надання допомоги на період перебування у закладах охорони здоров’я і на самоізоляції під меднаглядом, а також для виплати одноразових допомог членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Нагадаємо, Законом України № 553-IX у складі Державного бюджету України створено фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Кошти зазначеного фонду спрямовуються, у тому числі, на надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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