понедельник, 18 мая 2020 г.

Із вдячністю до відвідувачів

Музеї та заповідники України здійснюють важливу і відповідальну місію -  дбайливе збереження та популяризацію унікальних духовних надбань нашого народу. 18 травня музейні працівники всього світу відзначають своє професійне свято.

Сновський історичний музей функціонує уже 80 років, ваблячи до себе відвідувачів і різномаїттям фондів, і цікавими розповідями, які там завжди можна почути. Трудиться у стінах музею 8 залюблених у свою професію, творчих і небайдужих працівників (4 спеціалісти, 2 доглядачі, прибиральниця та двірник). Директорка Валентина Москаленко розповіла, що через карантинні обмеження традиційних заходів до свята цьогоріч проводити не будуть.
– Ми залишаємось на карантині до 22 травня. А плани, звісно, були. Серед них і чергова «Кава з історіями» та кінозал під відкритим небом. До професійного свята готуємо невеличкий гумористичний фільм, пов`язаний із міжнародною мистецькою акцією «Ніч в музеї», -  розповідає Валентина Москаленко.
І хоча зараз заклад не може приймати відвідувачів, він не припиняє роботи, лише трохи змінює її формат. До 75-річчя Перемоги була підготована тематична виставка та ряд відеороликів, які розповідають про героїчні сторінки нашої історії.  Валентина Василівна говорить, що інтерес до минувшини нашого краю знаходить найбільший відгук у свідомості школярів. Не минають поріг музею й туристи із інших міст та просто сезонні відпочиваючі. Разом із майстринями Сновщини проводиться цикл заходів до різноманітних свят. Через музеї суспільство висловлює своє ставлення до історико-культурної спадщини, і з цим важко не погодитись. Працівники ведуть велику науково-освітню та освітньо-виховну роботу. Важливо, аби ця кропітка праця не забувалася та була належно оцінена. Зі святом, хранителі духовно-культурної спадщини нашого краю!
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ

Історичний відділ складається з трьох залів. В одному з ним  розміщена експозиція, яка розповідає про перші поселення людини на території нашого краю, про розповсюдженість народного промислу і ремесел, етнографічні особливості нашої місцевості. Окрасою експозиції є колекція рушників, зібраних в селах Щорського району, а також археологічні знахідки, як предмети праці, залишки прадавніх тварин, керамічних та скляних виробів, козацьких люльок, залізних виробів, виготовлених на середньовічних руднях, історико-побутові речі кінця 19 – початку 20 ст., регіональний костюм  тощо. Все це беззаперечно буде цікавим для відвідувачів музею, допоможе відтворити картини минулих історичних епох краю.

Автор: на
Ярлыки:

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