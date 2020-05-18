Із вдячністю до відвідувачів

Музеї та заповідники України здійснюють важливу і відповідальну місію - дбайливе збереження та популяризацію унікальних духовних надбань нашого народу. 18 травня музейні працівники всього світу відзначають своє професійне свято.
Сновський історичний музей функціонує уже 80 років, ваблячи до себе відвідувачів і різномаїттям фондів, і цікавими розповідями, які там завжди можна почути. Трудиться у стінах музею 8 залюблених у свою професію, творчих і небайдужих працівників (4 спеціалісти, 2 доглядачі, прибиральниця та двірник). Директорка Валентина Москаленко розповіла, що через карантинні обмеження традиційних заходів до свята цьогоріч проводити не будуть.
– Ми залишаємось на карантині до 22 травня. А плани, звісно, були. Серед них і чергова «Кава з історіями» та кінозал під відкритим небом. До професійного свята готуємо невеличкий гумористичний фільм, пов`язаний із міжнародною мистецькою акцією «Ніч в музеї», - розповідає Валентина Москаленко.
І хоча зараз заклад не може приймати відвідувачів, він не припиняє роботи, лише трохи змінює її формат. До 75-річчя Перемоги була підготована тематична виставка та ряд відеороликів, які розповідають про героїчні сторінки нашої історії. Валентина Василівна говорить, що інтерес до минувшини нашого краю знаходить найбільший відгук у свідомості школярів. Не минають поріг музею й туристи із інших міст та просто сезонні відпочиваючі. Разом із майстринями Сновщини проводиться цикл заходів до різноманітних свят. Через музеї суспільство висловлює своє ставлення до історико-культурної спадщини, і з цим важко не погодитись. Працівники ведуть велику науково-освітню та освітньо-виховну роботу. Важливо, аби ця кропітка праця не забувалася та була належно оцінена. Зі святом, хранителі духовно-культурної спадщини нашого краю!
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Історичний відділ складається з трьох залів. В одному з ним розміщена експозиція, яка розповідає про перші поселення людини на території нашого краю, про розповсюдженість народного промислу і ремесел, етнографічні особливості нашої місцевості. Окрасою експозиції є колекція рушників, зібраних в селах Щорського району, а також археологічні знахідки, як предмети праці, залишки прадавніх тварин, керамічних та скляних виробів, козацьких люльок, залізних виробів, виготовлених на середньовічних руднях, історико-побутові речі кінця 19 – початку 20 ст., регіональний костюм тощо. Все це беззаперечно буде цікавим для відвідувачів музею, допоможе відтворити картини минулих історичних епох краю.
Сновський історичний музей функціонує уже 80 років, ваблячи до себе відвідувачів і різномаїттям фондів, і цікавими розповідями, які там завжди можна почути. Трудиться у стінах музею 8 залюблених у свою професію, творчих і небайдужих працівників (4 спеціалісти, 2 доглядачі, прибиральниця та двірник). Директорка Валентина Москаленко розповіла, що через карантинні обмеження традиційних заходів до свята цьогоріч проводити не будуть.
– Ми залишаємось на карантині до 22 травня. А плани, звісно, були. Серед них і чергова «Кава з історіями» та кінозал під відкритим небом. До професійного свята готуємо невеличкий гумористичний фільм, пов`язаний із міжнародною мистецькою акцією «Ніч в музеї», - розповідає Валентина Москаленко.
І хоча зараз заклад не може приймати відвідувачів, він не припиняє роботи, лише трохи змінює її формат. До 75-річчя Перемоги була підготована тематична виставка та ряд відеороликів, які розповідають про героїчні сторінки нашої історії. Валентина Василівна говорить, що інтерес до минувшини нашого краю знаходить найбільший відгук у свідомості школярів. Не минають поріг музею й туристи із інших міст та просто сезонні відпочиваючі. Разом із майстринями Сновщини проводиться цикл заходів до різноманітних свят. Через музеї суспільство висловлює своє ставлення до історико-культурної спадщини, і з цим важко не погодитись. Працівники ведуть велику науково-освітню та освітньо-виховну роботу. Важливо, аби ця кропітка праця не забувалася та була належно оцінена. Зі святом, хранителі духовно-культурної спадщини нашого краю!
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Історичний відділ складається з трьох залів. В одному з ним розміщена експозиція, яка розповідає про перші поселення людини на території нашого краю, про розповсюдженість народного промислу і ремесел, етнографічні особливості нашої місцевості. Окрасою експозиції є колекція рушників, зібраних в селах Щорського району, а також археологічні знахідки, як предмети праці, залишки прадавніх тварин, керамічних та скляних виробів, козацьких люльок, залізних виробів, виготовлених на середньовічних руднях, історико-побутові речі кінця 19 – початку 20 ст., регіональний костюм тощо. Все це беззаперечно буде цікавим для відвідувачів музею, допоможе відтворити картини минулих історичних епох краю.
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