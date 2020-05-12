Андрій Водолазкін – новий керівник Сновського відділення поліції

Офіційне призначення нового керівника відділення поліції відбулося 30 квітня. Андрій Іванович – підполковник. Працює в органах внутрішніх справ з 1999 року. Починав з посади дільничного інспектора. Далі продовжував роботу в карному розшуку, в управлінні боротьби з економічними злочинами. У 2014 році став начальником відділу оперативних розробок управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Чернігівській області. А з 2016 року по грудень 2019 працював на керівних посадах управління захисту економіки в Чернігівській області.
– Андрію Івановичу, вітаємо Вас з офіційним призначенням. Розкажіть про враження від відділення та перші кроки на новій посаді?
– Дякую. Враження лише приємні. Я одразу познайомився з колективом, ветеранами галузі, органами місцевого самоврядування, аби дізнатися про проблеми, які існують у місті. Ретельно вивчивши роботу підрозділів, я зробив відповідні висновки і зрозумів, що з людьми необхідно більше спілкуватися, дізнаватися про їх проблеми. Тому і було запроваджено так звані профілактичні заходи, які проходили по місту та по прилеглих селах району. Зараз такі масові заходи, звичайно, припинені, але відновляться одразу ж після закінчення карантину. Вони створені для того, аби люди розуміли, чим саме займається поліція, а також найелементарніше – бачили поліцію на вулицях та відчували себе захищеними.
– Вас перевели у відділення якраз у той час, коли у районі сталося резонансне вбивство. На Вашу думку, чи добре спрацювала ваша команда?
– Дійсно, для маленького містечка це вбивство стало справжнім резонансом. Я вважаю, що поліція спрацювала дуже швидко та якісно, одразу ж вийшовши на слід підозрюваних. Всі дії були професіональними, виваженими та відбувалися виключно у рамках закону. Деталі розповідати не можу, адже це таємниця слідства.
– Як працює поліція під час карантину?
– Наразі поліція працює в надзвичайних умовах. У нас є списки тих, хто нещодавно повернувся з-за кордону та знаходиться на самоізоляції. Групи швидкого реагування постійно перевіряють, чи дійсно вони дотримуються самоізоляції, а також активно проводять роз’яснювальні бесіди серед населення.
На жаль, більшість людей негативно сприймає дії правоохоронних органів, не розуміючи, що вони, ризикуючи власним здоров’ям, стараються вберегти якомога більше людей від пандемії.
До речі, на період карантину кожен працівник поліції забезпечений індивідуальними засобами захисту: масками, рукавичками, антисептиками.
– Чи багато протоколів було складено поліціянтами на Великодні свята та Радуницю?
– Напередодні свят із кожною конфесією була домовленість щодо дотримання умов карантину. У кожному храмі, в кожному місці є люди, які там працюють, саме вони зобов’язані організувати безпечні умови для відвідувачів.
До того ж, групами швидкого реагування проводилося патрулювання вулиць та роз’яснення серед населення про заборону відвідувати кладовища, тому жодних неприємних випадків не було і протоколи виписувати не довелося. Ми доклали всіх зусиль, аби люди залишалися вдома, та не наражали себе та близьких на захворювання.
– Розкажіть, як Ви оцінюєте кадровий склад відділення поліції?
– Загалом, штат у нас невеликий – 45 співробітників. Колектив хороший, а головне – професійний. І молоді кадри, які лише розпочинають свої перші кроки, показують себе лише з кращої сторони.
Звичайно ж, це лише початок мого шляху у цьому відділенні. Але обіцяю – попереду будуть резонансні справи та викриття.
У своїй роботі я керуюся принципом: «Найкраща оцінка поліції – довіра людей». Сенсом цією фрази я і буду керуватися у своїй подальшій діяльності.
– Дякую за розмову.
Тетяна ЛИТВИН
– Андрію Івановичу, вітаємо Вас з офіційним призначенням. Розкажіть про враження від відділення та перші кроки на новій посаді?
– Дякую. Враження лише приємні. Я одразу познайомився з колективом, ветеранами галузі, органами місцевого самоврядування, аби дізнатися про проблеми, які існують у місті. Ретельно вивчивши роботу підрозділів, я зробив відповідні висновки і зрозумів, що з людьми необхідно більше спілкуватися, дізнаватися про їх проблеми. Тому і було запроваджено так звані профілактичні заходи, які проходили по місту та по прилеглих селах району. Зараз такі масові заходи, звичайно, припинені, але відновляться одразу ж після закінчення карантину. Вони створені для того, аби люди розуміли, чим саме займається поліція, а також найелементарніше – бачили поліцію на вулицях та відчували себе захищеними.
– Вас перевели у відділення якраз у той час, коли у районі сталося резонансне вбивство. На Вашу думку, чи добре спрацювала ваша команда?
– Дійсно, для маленького містечка це вбивство стало справжнім резонансом. Я вважаю, що поліція спрацювала дуже швидко та якісно, одразу ж вийшовши на слід підозрюваних. Всі дії були професіональними, виваженими та відбувалися виключно у рамках закону. Деталі розповідати не можу, адже це таємниця слідства.
– Як працює поліція під час карантину?
– Наразі поліція працює в надзвичайних умовах. У нас є списки тих, хто нещодавно повернувся з-за кордону та знаходиться на самоізоляції. Групи швидкого реагування постійно перевіряють, чи дійсно вони дотримуються самоізоляції, а також активно проводять роз’яснювальні бесіди серед населення.
На жаль, більшість людей негативно сприймає дії правоохоронних органів, не розуміючи, що вони, ризикуючи власним здоров’ям, стараються вберегти якомога більше людей від пандемії.
До речі, на період карантину кожен працівник поліції забезпечений індивідуальними засобами захисту: масками, рукавичками, антисептиками.
– Чи багато протоколів було складено поліціянтами на Великодні свята та Радуницю?
– Напередодні свят із кожною конфесією була домовленість щодо дотримання умов карантину. У кожному храмі, в кожному місці є люди, які там працюють, саме вони зобов’язані організувати безпечні умови для відвідувачів.
До того ж, групами швидкого реагування проводилося патрулювання вулиць та роз’яснення серед населення про заборону відвідувати кладовища, тому жодних неприємних випадків не було і протоколи виписувати не довелося. Ми доклали всіх зусиль, аби люди залишалися вдома, та не наражали себе та близьких на захворювання.
– Розкажіть, як Ви оцінюєте кадровий склад відділення поліції?
– Загалом, штат у нас невеликий – 45 співробітників. Колектив хороший, а головне – професійний. І молоді кадри, які лише розпочинають свої перші кроки, показують себе лише з кращої сторони.
Звичайно ж, це лише початок мого шляху у цьому відділенні. Але обіцяю – попереду будуть резонансні справи та викриття.
У своїй роботі я керуюся принципом: «Найкраща оцінка поліції – довіра людей». Сенсом цією фрази я і буду керуватися у своїй подальшій діяльності.
– Дякую за розмову.
Тетяна ЛИТВИН
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