Біля музичної школи забуяв красивий квітник

Нещодавно біля музичної школи встановили невеличкий квітник, який став окрасою не тільки закладу, а й усієї вулиці.
– Проходячи містом, приємно спостерігати за буянням квітів та трав не лише біля будинків господарів, а й різноманітних громадських місцях, - розповідає директорка Лариса Сіренька. - Наш заклад – мистецький, тому й квітів навколо нього має бути вдосталь, аби покращувати настрій не лише викладачам та учням, але і простим перехожим. Саме тому ми вирішили поставити такий невеличкий квітник, який власноруч зробили наш завгосп Сергій Васько і робітник Михайло Колодочкін, та посадити в ньому багаторічні, яскраві квіти. Результатом ми більш ніж задоволені: люди милуються ними, фотографують діток та дякують за таку красу.
До речі, квітник не єдине, що встановили біля школи за останній час. Новенька велосипедна стоянка та афіша для заходів, які проходять у закладі, також стали окрасою території.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
– Проходячи містом, приємно спостерігати за буянням квітів та трав не лише біля будинків господарів, а й різноманітних громадських місцях, - розповідає директорка Лариса Сіренька. - Наш заклад – мистецький, тому й квітів навколо нього має бути вдосталь, аби покращувати настрій не лише викладачам та учням, але і простим перехожим. Саме тому ми вирішили поставити такий невеличкий квітник, який власноруч зробили наш завгосп Сергій Васько і робітник Михайло Колодочкін, та посадити в ньому багаторічні, яскраві квіти. Результатом ми більш ніж задоволені: люди милуються ними, фотографують діток та дякують за таку красу.
До речі, квітник не єдине, що встановили біля школи за останній час. Новенька велосипедна стоянка та афіша для заходів, які проходять у закладі, також стали окрасою території.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий