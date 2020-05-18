Особливості державної реєстрації шлюбу іноземних громадян

Завданнями державної реєстрації шлюбу є забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей.
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції № 247/5 від 24.02.2015 року дещо спростилась реєстрація шлюбу з іноземцями.
Так, іноземцям та особам без громадянства для державної реєстрації шлюбу в Україні не потрібено пред’являти документ, що підтверджує сімейний стан. Вони повинні пред'явити паспортний документ з відміткою про реєстрацію уповноваженого органу щодо законності їх перебування в Україні. У свою чергу відділ державної реєстрації актів цивільного стану проводить перевірку законних підстав їх перебування на території України в ДМС, відповідно до статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
Якщо раніше іноземці перебували у шлюбі, то потрібно пред’явити документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу ( свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть одного з подружжя, судове рішення про розірвання шлюбу.)
З урахуванням вимог чинного законодавства України, якщо документи іноземців, осіб без громадянства, які є підставою для державної реєстрації шлюбу, складені іноземною мовою, до них обов’язково додається переклад тексту на українську мову, вірність якого засвідчується дипломатичним представництвом або консульською установою України, посольством (консульством) держави, громадянином якої є іноземець (країни постійного проживання особи без громадянства), Міністерством закордонних справ, іншим відповідальним органом цієї держави або нотаріусом України.
Якщо до органів державної реєстрації актів цивільного стану подається переклад документів, вірність якого засвідчено згідно із законодавством іноземної держави, у якій їх видано, то він повинен бути легалізований у встановленому порядку
Звертаємо Вашу увагу, що з метою удосконалення роботи у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, зокрема щодо організації та проведення державної реєстрації шлюбу, Міністерством юстиції України розроблено проект «Про запровадження пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу за добу», спрямований на спрощення відповідної процедури, максимальне наближення такої послуги до людей та забезпечення реалізації гарантованого державою права на шлюб.
На даний час в Чернігівській області є можливість зареєструвати шлюб за добу у м. Чернігів, м.Ніжин, м.Корюківка. У м. Чернігові дану послугу надає Комунальне підприємство «Міський палац культури» Чернігівської міської ради, що знаходиться за адресою м. Чернігів, вулиця І. Мазепи, 23; у м. Ніжин - комунальне підприємство «Служба Єдиного Замовника», яке знаходиться за адресою: м.Ніжин, вул. Небесної Сотні, 14; у м.Корюківка Комунальне підприємство «Благоустрій» Корюківської міської ради, яке знаходиться за адресою м. Корюківка, вулиця Ганни Костюк, 16.
Шановні громадяни! Нагадуємо Вам про можливість скористатися онлайн сервісами Міністерства юстиції України, які пов’язані з діяльністю відділів державної реєстрації актів цивільного стану, заощадивши свій вільний час. (https://minjust.gov.ua/)
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