ФОНД ЩОДЕННО ФІНАНСУЄ НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ

Фінансування допомог та страхових виплат здійснюється Фондом щоденно, по мірі надходжень від сплати роботодавцями єдиного внеску.
Станом на 01 травня заборгованість з виплат матеріального забезпечення становила 1228,0 млн грн, а станом на 04 травня – 888,8 млн грн, тобто скоротилася на 339,2 млн грн.
Так, 04 травня п.р. ФССУ профінансував надання матеріального забезпечення за заявами-розрахунками, поданими роботодавцями, на загальну суму 339,2 млн грн, зокрема:
- на оплату допомог по тимчасовій непрацездатності – 246,7 млн грн;
- допомог по вагітності та пологах – 88,5 млн грн;
- допомог на поховання – 0,7 млн грн;
- допомог по тимчасовій непрацездатності, пов’язаній з виробництвом – 3,3 млн грн.
Наразі ведеться робота з Міністерством соціальної політики України щодо виділення коштів ФССУ з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціальногострахування України
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