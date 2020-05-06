У І кварталі зафіксовано 519 випадків профзахворювань

За оперативними даними І кварталу 2020 року Фондом соціального страхування України зафіксовано 519 випадків професійних захворювань у працівників українських виробництв.
Порівняно з тим же періодом минулого року рівень професійної захворюваності залишився на тому ж рівні – зростання становило 0,2%, або 1 випадок.
Водночас зазначимо, що у 2019 році за підсумками І кварталу збільшення кількості професійних захворювань відносно І кварталу 2018 року складало 22,2%, тобто цього року припинено тенденцію до поширення професійних хвороб.
Серед іншого, стримання розвитку профзахворювань пов’язано із збільшенням ефективності профілактичної роботи страхових експертів з охорони праці ФССУ, визначенню ними конкретних механізмів та інструментів, що становлять загрозу, а також організації дієвої їх співпраці з роботодавцями, облдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування та Держпраці тощо.
Основними причинами професійних захворювань залишаються недосконалість механізмів та робочого інструменту, недосконалість технологічного процесу та неефективність роботи засобів індивідуального захисту.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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