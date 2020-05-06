Роз’яснення щодо етапів фінансування допомог від Фонду

Фонд соціального страхування України опікується понад 12 мільйонами працюючих українців, кожен з яких у разі хвороби або травми має право на виплати за лікарняними листками.
Як дізнатись, коли Фонд профінансує допомогу по тимчасовій непрацездатності?
● Допомога по тимчасовій непрацездатності – це оплата за лікарняними листками, яка повністю або частково компенсує працюючим втрачений заробіток за час лікування.
● Її розмір прямо залежить від тривалості страхового стажу та складає від 50% середнього доходу (якщо стаж до 3-х років) і до 100% (якщо стаж – понад 8 років).
● Аби отримати виплату, необхідно передати листок непрацездатності своєму роботодавцю – зробити це потрібно упродовж не більш ніж 12 місяців з дня відновлення працездатності.
● На підставі лікарняного листка комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства приймає рішення щодо призначення допомоги. Відповідно до закону, таке рішення має бути прийнято упродовж 10 календарних днів з моменту подачі вами документів роботодавцю.
● Згідно з рішенням комісії роботодавець розраховує суму допомоги, після чого оформлює та передає відповідну заяву-розрахунок на фінансування до Фонду соціального страхування України. Це має бути зроблено не пізніше 5 робочих днів після прийняття рішення комісією.
● Саме від дати подачі до Фонду заяви-розрахунку залежить час виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності. Дізнатись її можна на своєму підприємстві, або в робочому органі ФССУ за телефонами: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/uk/authorityInfo/map, чи номерами гарячих ліній: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/968493;jsessionid=8104BFFEF2CCDC6334421AEC5C98DFB5
● Зазвичай строк виплати складає не більше 10 робочих днів з моменту прийняття Фондом заяви-розрахунку.
● Однак, сьогодні через недоотримання частки ЄСВ від плану строк фінансування складає близько 15 робочих днів, тобто затримка у виплатах становить 5 робочих днів. Усі вони здійснюються у повному обсязі.
● Тривалість такої затримки коливається, адже залежить від суми щоденних надходжень до бюджету Фонду – по мірі сплати ЄСВ роботодавцями, кошти одразу направляються Фондом на фінансування матеріального забезпечення і страхових виплат.
● Дізнавшись дату подачі заяви-розрахунку, ви можете слідкувати за станом виплат онлайн на телеграм-каналі ФССУ: t.me/socialfund, де в оперативному режимі оновлюється інформація щодо сум і дат, за які Фондом здійснено фінансування.
● Після того, як Фондом буде профінансовано дату, у яку подано вашу заяву-розрахунок, кошти надійдуть на рахунок роботодавця.
● Роботодавець здійснює виплату допомоги від Фонду своїм працівникам у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати. Водночас, закон не забороняє здійснювати такі виплати раніше, одразу після надходження коштів від Фонду.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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