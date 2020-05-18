Спрощено процедуру реєстрації

На період карантину надання статусу безробітного та призначення виплати допомоги по безробіттю відбувається в перший день після подання особою відповідних заяв.
Нарахування допомоги по безробіттю здійснюється без відвідування безробітним центру зайнятості/філії у разі підтвердження ним телефоном наміру перебувати на обліку в службі зайнятості.
Щоб зареєструватись у службі зайнятості, достатньо лише подати дві заповнені заяви – про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю. Бланки заяв розміщені на сайті Державної служби зайнятості «Єдине соціальне середовище».
Заяви подаються двома способами: на електронну пошту центру зайнятості/філії, де людина планує перебувати на обліку, або в паперовому вигляді через скриньку для кореспонденції безпосередньо в центрі зайнятості/філії.
Після закінчення карантину безробітному потрібно протягом 10 робочих днів відвідати центр зайнятості/філію та надати оригінали документів.
Нарахування допомоги по безробіттю здійснюється без відвідування безробітним центру зайнятості/філії у разі підтвердження ним телефоном наміру перебувати на обліку в службі зайнятості.
Щоб зареєструватись у службі зайнятості, достатньо лише подати дві заповнені заяви – про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю. Бланки заяв розміщені на сайті Державної служби зайнятості «Єдине соціальне середовище».
Заяви подаються двома способами: на електронну пошту центру зайнятості/філії, де людина планує перебувати на обліку, або в паперовому вигляді через скриньку для кореспонденції безпосередньо в центрі зайнятості/філії.
Після закінчення карантину безробітному потрібно протягом 10 робочих днів відвідати центр зайнятості/філію та надати оригінали документів.
Комментариев нет:
Отправить комментарий