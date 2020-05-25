понедельник, 25 мая 2020 г.

Лікарняні та декретні від Фонду отримали понад 800 тис. осіб


За підсумками першого кварталу 2020 року Фонд соціального страхування України направив на виплату матеріального забезпечення понад 3,8 млрд гривень, допомоги отримали 806 тисяч застрахованих осіб.

Зокрема, ФССУ профінансував за заявами-розрахунками, поданими роботодавцями в січні–березні:
● допомоги по тимчасовій втраті працездатності (оплата за лікарняними) для 758,3 тис. застрахованих осіб на суму майже 2,7 млрд гривень;
● допомоги по вагітності та пологах для 39,7 тис. жінок на суму понад 1,1 млрд гривень;
● допомоги на поховання за 2,6 тисячами випадків на суму 11 млн гривень.
Право на допомогу по тимчасовій непрацездатності (компенсація втраченого заробітку за лікарняними листками), допомогу по вагітності та пологах виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом.  Підставою для призначення є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом – копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

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