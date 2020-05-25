понедельник, 25 мая 2020 г.

Голова правління Фонду та його заступники представили в.о. директора виконавчої дирекції Фонду


15 травня голова правління Фонду соціального страхування України, перший заступник Міністра соціальної політики Євген Котик та заступники голови правління Володимир Саєнко і Ернест Скібінський представили виконувача обов’язків директора виконавчої дирекції Фонду Тетяну Михайленко.

Тетяна Олександрівна Михайленко призначена в.о. директора виконавчої дирекції ФССУ відповідно до постанови правління Фонду № 8 від 14.05.2020.
Представники правління наголосили на спільній позиції держави, профспілок і роботодавців щодо забезпечення ефективного управління органами Фонду для реалізації прав застрахованих осіб на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також виключній роботі в межах чинного законодавства.
Участь у заході взяли керівний склад виконавчої дирекції Фонду та начальники управлінь в областях і місті Києві у режимі відеоконференції.

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

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