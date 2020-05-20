Вихованці музичної школи знову стають переможцями!

Двадцять п`ятого квітня на базі Чернігівського музичного коледжу ім. Л.М.Ревуцького відбулася дистанційна Олімпіада з предмету серед учнів музичних шкіл та шкіл мистецтв Чернігівської області.
Сновську дитячу музичну школу імені Н.Г. Рахліна представляли переможці шкільного туру Олімпіади з музичної літератури, присвяченій 250-річчю Людвіга Ван Бетховена: Ольга Захарченко, Анастасія Черних (керівник Л.І.Улянчич) та Поліна Кухаренко (О.А. Кривобороденко). Дівчата з легкістю впоралися з усіма завданнями та продемонстрували членам комісії ґрунтовні знання життя та творчості Бетховена.
Анастасія Черних та Ольга Захарченко поділили між собою I місце, а Поліна Кухаренко посіла II місце.
Дещо раніше відбувся ще один Всеукраїнський інтерактивний конкурс «Дунаю мій», у якому взяв участь наш ансамбль «Снов’яночка» та виборов І місце у п’ятій віковій категорії.
Ще один конкурс «Онлайн-талант» триває і зараз. У ньому беруть участь три учні – Анастасія Єфименко (грає на акордеоні), Михайло Клюзько та Костянтин Кухаренко – на гітарі. Переглянути відео з їх виступом та проголосувати за наших юних музикантів можна на офіційній сторінці музичної школи у мережі «Фейсбук».
Тетяна ЛИТВИН
Сновську дитячу музичну школу імені Н.Г. Рахліна представляли переможці шкільного туру Олімпіади з музичної літератури, присвяченій 250-річчю Людвіга Ван Бетховена: Ольга Захарченко, Анастасія Черних (керівник Л.І.Улянчич) та Поліна Кухаренко (О.А. Кривобороденко). Дівчата з легкістю впоралися з усіма завданнями та продемонстрували членам комісії ґрунтовні знання життя та творчості Бетховена.
Анастасія Черних та Ольга Захарченко поділили між собою I місце, а Поліна Кухаренко посіла II місце.
Дещо раніше відбувся ще один Всеукраїнський інтерактивний конкурс «Дунаю мій», у якому взяв участь наш ансамбль «Снов’яночка» та виборов І місце у п’ятій віковій категорії.
Ще один конкурс «Онлайн-талант» триває і зараз. У ньому беруть участь три учні – Анастасія Єфименко (грає на акордеоні), Михайло Клюзько та Костянтин Кухаренко – на гітарі. Переглянути відео з їх виступом та проголосувати за наших юних музикантів можна на офіційній сторінці музичної школи у мережі «Фейсбук».
Тетяна ЛИТВИН
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