Видатки за лікарняними зросли на 42 млн гривень за підсумками квітня

Упродовж квітня 2020 року Фонд соціального страхування України прийняв до оплати заяви-розрахунки для надання допомог з тимчасової втрати працездатності на суму 883,2 млн гривень. Це на 5%, або 42 млн гривень більше, ніж у квітні 2019 року.
У минулому місяці за компенсацією втраченого заробітку за лікарняними листками звернулись 198 тисяч застрахованих, тобто офіційно працевлаштованих осіб. Загалом вони провели на лікарняному 2,7 млн днів.
Середньоденний розмір допомоги від ФССУ за цей період склав 332,6 гривень.
До статистичних даних включені листки непрацездатності, за якими роботодавці подали відповідні заяви-розрахунки до Фонду соціального страхування України упродовж квітня цього року.
Фондом забезпечено можливість відслідковувати стан оплати лікарняних листків онлайн на телеграм-каналі ФССУ: t.me/socialfund, де в оперативному режимі оновлюється інформація щодо сум і дат фінансування. Для цього застраховані особи мають дізнатись дату подачі їх роботодавцем заяви-розрахунку за їх листком непрацездатності – це можна зробити безпосередньо на підприємстві, або у територіальному відділені Фонду.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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