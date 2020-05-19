Чудовий спосіб профілактики захворювань

Саме так про рух із палицями, коли задіяні грудний відділ хребта, руки і плечі, коли спалюється енна кількість калорій, говорять лікарі і дві корінні сновчанки Валентина і Віра (на знімку).
Сьогоднішні гості нашого міста переконані, що скандинавська ходьба є чудовим способом профілактики купи захворювань, слугує первинною профілактикою (коли хвороби нема), і вторинною (щоб не прогресувала і проходила без ускладнень), що може сміливо скласти конкуренцію таким традиційним заняттям, як плавання, звичайна ходьба, їзда на велосипеді і навіть попередити низку серцево-судинних захворювань, приміром, інфаркт, інсульт. До речі, прогулюватися ці чарівні пані полюбляють зеленою приміською зоною, де і повітря чисте, і спів пташок зачаровує, і просто все рідне.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Відкривачами скандинавської ходьби напряму вважають професійних лижників Фінляндії. В 40-х роках минулого століття вони розробили методику, яка була покликана допомогти залишатися в формі в періоди між сніговими сезонами. Висока ефективність обумовила подальше використання методу в лікувальній фізкультурі і техніках реабілітації людей з травмами хребта. А популярність прийшла до фінської ходьби в середині 90-х, коли вперше було налагоджено випуск спеціалізованих палиць.
Сьогоднішні гості нашого міста переконані, що скандинавська ходьба є чудовим способом профілактики купи захворювань, слугує первинною профілактикою (коли хвороби нема), і вторинною (щоб не прогресувала і проходила без ускладнень), що може сміливо скласти конкуренцію таким традиційним заняттям, як плавання, звичайна ходьба, їзда на велосипеді і навіть попередити низку серцево-судинних захворювань, приміром, інфаркт, інсульт. До речі, прогулюватися ці чарівні пані полюбляють зеленою приміською зоною, де і повітря чисте, і спів пташок зачаровує, і просто все рідне.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Відкривачами скандинавської ходьби напряму вважають професійних лижників Фінляндії. В 40-х роках минулого століття вони розробили методику, яка була покликана допомогти залишатися в формі в періоди між сніговими сезонами. Висока ефективність обумовила подальше використання методу в лікувальній фізкультурі і техніках реабілітації людей з травмами хребта. А популярність прийшла до фінської ходьби в середині 90-х, коли вперше було налагоджено випуск спеціалізованих палиць.
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