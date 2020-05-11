ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ ПО ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАХ ДЛЯ ЖІНОК, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Фонд соціального страхування України опікується понад 12 мільйонами працюючих українців, близько половини з яких – жінки.
Які відмінності призначення допомоги по вагітності та пологах, яку фінансує ФССУ, діють для постраждалих від Чорнобильської катастрофи?
● Фонд соціального страхування України фінансує допомогу по вагітності та пологах за кожен день перебування жінки у декретній відпустці – її розмір складає 100% середньої заробітної плати і не залежить від тривалості страхового стажу.
● У загальних випадках тривалість такої відпустки по вагітності та пологах складає 126 календарних днів (70 днів до передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів), а листок непрацездатності видається з 30 тижня вагітності.
● Однак, у разі вагітності жінок, віднесених до 1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тривалість листка непрацездатності у зв’язку із вагітністю та пологами складає 180 календарних днів (90 днів до передбачуваного дня пологів і 90 днів після пологів).
● Такий лікарняний листок для постраждалих від Чорнобильської катастрофи видається з 27 тижня вагітності, і фінансується Фондом за кожен день перебування у відповідній відпустці.
● У випадку передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді, у загальних випадках, у разі декретної відпустки тривалістю 126 днів, додатково до основного видається листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 14 календарних днів. Однак, такий лікарняний листок не видається додатково до листка непрацездатності у зв’язку із вагітністю та пологами тривалістю 180 днів.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціальногострахування України
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