У ВПУЛГ почнуть висаджувати екзотичне дерево-фенікс

У народі його також називають адамовим, сапфіровим деревом або деревом-принцесою. Мова йде про унікальну павловнію. Вона швидко росте, а також дає змогу отримувати високоякісну деревину за короткий проміжок часу.
Над озелененням території ВПУЛГ працюватимуть майстри виробничого навчання «озеленювач, лісник, єгер» Марина Горпиненко (на фото), Світлана Марченко та Зоя Єрмак. Марина Валентинівна розповіла, що саджанців павловнії закупили 20 штук (за 2-3 дні вони дають приблизно сантиметр у прирості). Їх вже винесли із лабораторії на акліматизацію. На території навчального корпусу дерева планують висаджувати у різних місцях, аби визначити найбільш оптимальний варіант.
Назва дерево-фенікс також невипадкова. Павловнія здатна до самовідтворення після зрізування. Має досить велике волокнисте серцеподібне листя (діаметр якого сягає 40 см і більше). Період цвітіння навесні – до 8 тижнів. Квіти також великі, звисають китицями, мають приємний аромат.
Справа в тому, що велика проблема для дерева - морози. Після першого ж року павловнія може обмерзнути. В такому випадку, для укріплення її кореневої системи, рослину зрізають майже під корінь, пізніше відростає кілька стебел, з яких варто залишити одне найсильніше, воно і перетвориться у майбутньому на дерево. Варто також відзначити, що сама деревина завдяки своїй стійкості та легкості широко використовується для виготовлення меблів, музичних інструментів, паперу тощо. Тому павловнія у майбутньому принесе не лише естетичну цінність гостям ВПУЛГ, але й практичну користь учням. Більше того, вона здатна також очищати забруднене повітря та збагачувати ґрунт.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦ
Фото автора
Над озелененням території ВПУЛГ працюватимуть майстри виробничого навчання «озеленювач, лісник, єгер» Марина Горпиненко (на фото), Світлана Марченко та Зоя Єрмак. Марина Валентинівна розповіла, що саджанців павловнії закупили 20 штук (за 2-3 дні вони дають приблизно сантиметр у прирості). Їх вже винесли із лабораторії на акліматизацію. На території навчального корпусу дерева планують висаджувати у різних місцях, аби визначити найбільш оптимальний варіант.
Назва дерево-фенікс також невипадкова. Павловнія здатна до самовідтворення після зрізування. Має досить велике волокнисте серцеподібне листя (діаметр якого сягає 40 см і більше). Період цвітіння навесні – до 8 тижнів. Квіти також великі, звисають китицями, мають приємний аромат.
Павловнією названо рослину на честь нідерландської королеви Ганни Павлівни, дочки імператора Павла I. Іншу назву - «адамове дерево», отримала завдяки великому листю, яке, на думку спеціалістів, могло б служити одягом для Адама.
Справа в тому, що велика проблема для дерева - морози. Після першого ж року павловнія може обмерзнути. В такому випадку, для укріплення її кореневої системи, рослину зрізають майже під корінь, пізніше відростає кілька стебел, з яких варто залишити одне найсильніше, воно і перетвориться у майбутньому на дерево. Варто також відзначити, що сама деревина завдяки своїй стійкості та легкості широко використовується для виготовлення меблів, музичних інструментів, паперу тощо. Тому павловнія у майбутньому принесе не лише естетичну цінність гостям ВПУЛГ, але й практичну користь учням. Більше того, вона здатна також очищати забруднене повітря та збагачувати ґрунт.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦ
Фото автора
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