среда, 20 мая 2020 г.

Частина дозвілля наших залізничників

Їхнє життя – не лише трудові будні, у яких виступають невтомними господарями. Є й місце для яскравих, активних  заходів. В умовах карантину, звісно, вони тимчасово не проводяться, але командний дух все одно продовжує залишатись  на висоті. В депо функціонує профспілковий комітет, завдяки якому працівники та їх сім`ї мають змогу відпочити та оздоровитись у профільних закладах. Не забувають й про ветеранів-залізничників, людей, які більшу частину свого життя віддали розвитку залізничного транспорту і перебувають на заслуженому відпочинку.
У теплу пору особливо милує око оранжерея (яку колись залізничники зводили у вільний від поїздок час). Довгий час там трудилась Олена Іванівна Пафнутьєва, зараз вона на заслуженому відпочинку. З вересня за екзотичними рослинами наглядає Ліна Володимирівна Талалай. В оранжереї можна побачити екзотичні для нас лимон та інжир, насолодитися ароматом лілей, різноманітних троянд, кал, азалії, та й це далеко не повний перелік рослин.


Колектив підприємства бере активну участь в численних регіональних та дорожніх змаганнях, де неодноразово здобував перемоги та призові місця. Для проведення дозвілля депо забезпечене столом для настільного тенісу,  нещодавно відремонтували спортивний майданчик для волейболу.
На підприємстві знаходять час і для наполегливої праці, і для культурного та спортивного розвитку. Приміром, цех експлуатації за 3 місяці до минулого року виконав тонно-кілометрової роботи на 108,8%. Що конкретно говорить – робота на підприємстві не зупиняється.

 Він не лише оснащений необхідним спортивним інвентарем, але й оздоблений цікавими декоративними елементами у вигляді павуків.  Також для працівників функціонує спеціально оснащена кімната з тренажерами, де зможе підтримувати свою спортивну форму кожен бажаючий.   З турботою ставляться і до дітей працівників. Для них організовуються святкування до Дня Св. Миколая та Нового року з врученням святкових смачних подарунків. Профком депо разом з адміністрацією готуються до оновлення Дошки пошани, куди заносяться портрети кращих трударів, які творчою працею здобули пошану та авторитет.
Катерина
 ЗАПОРОЖЕЦЬ
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