Вони – запорука української економіки

Свято було офіційно встановлено у 2014 році відповідним указом президента Леоніда Кучми. У ньому йшлося про прагнення підкреслити важливість ролі банківської системи і вкладу банківських працівників в українську економіку.
У Сновькому відділенні Ощадбанку працює 9 осіб. Їх величезна праця, знання та досвід – запорука української економіки, а значить – й нашої з вами стабільності. Керівниця Ірина Федорівна Ткаченко розповідає, що дуже важливим у колективі є здорова атмосфера, адже працівникам банку кожного дня доводиться мати справу із різними ситуаціями, знайти підхід до кожного характеру. У трудових буднях співробітницям доводиться бути не лише кваліфікованими спеціалістами, але й тонкими психологами. Вони наділені тими загальнолюдськими рисами, які допомагають в роботі. Це витримка, порядність, такт, толерантність, вміння зберегти таємниці. Гарні, усміхнені, привітні, так зустрічають вони новий робочий день. Щодо професійної діяльності в умовах карантину, то вона також зазнала своїх змін. За можливості, обслуговування клієнтів проводиться онлайн. Якщо ж все таки необхідно звернутись до відділення, то тепер своєї черги люди очікують на свіжому повітрі. У середині приміщення також знаходиться певна кількість осіб на дистанції одне від одного. Працівники обов’язково у засобах індивідуального захисту, клієнти також всі у масках. Регулярно проводиться санітарна година та додаткова дезінфекція робочих місць.
Значимість і необхідність кваліфікованих банкірів на сьогоднішній день важко переоцінити. Зрозуміло, що наша країна не зможе розвиватись без людей, здатних налагодити механізм здійснення грошових операцій як внутрішньо, так і зовнішньодержавного масштабу. А сфера їх роботи охоплює не тільки грошові операції, але й надання фінансових послуг юридичним і фізичним особам.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Фото автора
Ощадбанк — український банк, другий за розмірами активів та найбільший за кількістю відділень серед усіх банків України. Перебуває у державній власності.
У Сновькому відділенні Ощадбанку працює 9 осіб. Їх величезна праця, знання та досвід – запорука української економіки, а значить – й нашої з вами стабільності. Керівниця Ірина Федорівна Ткаченко розповідає, що дуже важливим у колективі є здорова атмосфера, адже працівникам банку кожного дня доводиться мати справу із різними ситуаціями, знайти підхід до кожного характеру. У трудових буднях співробітницям доводиться бути не лише кваліфікованими спеціалістами, але й тонкими психологами. Вони наділені тими загальнолюдськими рисами, які допомагають в роботі. Це витримка, порядність, такт, толерантність, вміння зберегти таємниці. Гарні, усміхнені, привітні, так зустрічають вони новий робочий день. Щодо професійної діяльності в умовах карантину, то вона також зазнала своїх змін. За можливості, обслуговування клієнтів проводиться онлайн. Якщо ж все таки необхідно звернутись до відділення, то тепер своєї черги люди очікують на свіжому повітрі. У середині приміщення також знаходиться певна кількість осіб на дистанції одне від одного. Працівники обов’язково у засобах індивідуального захисту, клієнти також всі у масках. Регулярно проводиться санітарна година та додаткова дезінфекція робочих місць.
Значимість і необхідність кваліфікованих банкірів на сьогоднішній день важко переоцінити. Зрозуміло, що наша країна не зможе розвиватись без людей, здатних налагодити механізм здійснення грошових операцій як внутрішньо, так і зовнішньодержавного масштабу. А сфера їх роботи охоплює не тільки грошові операції, але й надання фінансових послуг юридичним і фізичним особам.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Фото автора
Ощадбанк — український банк, другий за розмірами активів та найбільший за кількістю відділень серед усіх банків України. Перебуває у державній власності.
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