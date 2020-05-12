Фонд профінансував лікування, лікарські засоби та медреабілітацію для 12 тис. потерпілих

Майже 3 тисячі потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань були проліковані і забезпечені медичною реабілітацією за рахунок коштів Фонду соціального страхування України упродовж І кварталу 2020 року.Лікарськими засобами та виробами медичного призначення забезпечено майже 9 тисяч осіб.
Право на отримання медико-соціальних послуг за рахунок коштів Фонду має кожен потерпілий внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання за наявності визначеної потреби. Забезпечення відбувається впродовж усього періоду до відновлення здоров’я потерпілого.
Проходження лікування в закладах охорони здоров’я фінансується Фондом у повному обсязі з метою якнайшвидшого відновлення здоров’я потерпілих на виробництві.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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