Підвищено мінімальний розмір допомоги по безробіттю

Ухвалено рішення про підвищення мінімального розміру допомоги на випадок безробіття для певних категорій громадян.
Підвищення стосується: громадян, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, мають страховий стаж менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з окремих підстав Кодексу законів про працю; молоді, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце; внутрішньо переміщених осіб, які не мають документів, потрібних для надання статусу безробітного.
Таким особам збільшено розмір виплати з 650 грн до 1000 грн на місяць на період карантину та додаткового протягом 1 місяця після його завершення.
Підвищення стосується: громадян, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, мають страховий стаж менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з окремих підстав Кодексу законів про працю; молоді, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце; внутрішньо переміщених осіб, які не мають документів, потрібних для надання статусу безробітного.
Таким особам збільшено розмір виплати з 650 грн до 1000 грн на місяць на період карантину та додаткового протягом 1 місяця після його завершення.
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