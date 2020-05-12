Справжній директор має жити школою

Директор – це людина, яка обов’язково має доводити розпочату справу до кінця, яка вірить в успіх і вміє на нього працювати. Саме такою є Людмила Железняк, директор Тур’янського НВК.
В галузі освіти Людмила Павлівна трудиться вже 23 роки. Спершу три роки працювала у Новоборовицькій школі педагогом-організатором, додатково навчаючи дітей музиці та хімії. Далі перейшла у Хотуницьку школу, де 12 років була заступником директора з виховної роботи, паралельно викладаючи хімію і біологію. Потім рік очолювала цю школу. А з 2013 вона є незмінним директором Тур’янського НВК. І за ці вісім роки вона проявила себе як талановитий, мудрий і толерантний керівник.
– До Тур’ї я приїхала, не знаючи там жодної людини. Не була знайома ні з майбутніми колегами, ні з органами місцевого самоврядування, з якими мала тісно співпрацювати. З учнями спільну мову знайшла досить швидко, не виникало проблем і з колективом. Директор – це непроста посада, оскільки доводиться постійно перебувати під пильною увагою підлеглих, вирішувати безліч проблем та приймати вагомі і відповідальні рішення.
Мій стиль роботи формується на довірі. Я – за демократію у школі. І тоді, і зараз я завжди слухаю пропозиції своїх колег, прислухаюся до їх думок, особливо до молоді, яка завжди вносить і пропонує в роботу школи чимало цікавих новацій, які учням дуже подобаються, - розповідає Людмила Павлівна.
Пані Людмила впевнена, що успішність школи залежить лише від спільної та злагодженої роботи педагогічного колективу, адміністрації та батьків. А колектив Тур’янського НВК, за її словами, не лише професійний, але й дружний, готовий підтримати та в будь-який скрутний час прийти на допомогу. Працювати тут приємно та цікаво з першого ж робочого дня.
Фото з архіву героїні
Тетяна ЛИТВИН
В галузі освіти Людмила Павлівна трудиться вже 23 роки. Спершу три роки працювала у Новоборовицькій школі педагогом-організатором, додатково навчаючи дітей музиці та хімії. Далі перейшла у Хотуницьку школу, де 12 років була заступником директора з виховної роботи, паралельно викладаючи хімію і біологію. Потім рік очолювала цю школу. А з 2013 вона є незмінним директором Тур’янського НВК. І за ці вісім роки вона проявила себе як талановитий, мудрий і толерантний керівник.
– До Тур’ї я приїхала, не знаючи там жодної людини. Не була знайома ні з майбутніми колегами, ні з органами місцевого самоврядування, з якими мала тісно співпрацювати. З учнями спільну мову знайшла досить швидко, не виникало проблем і з колективом. Директор – це непроста посада, оскільки доводиться постійно перебувати під пильною увагою підлеглих, вирішувати безліч проблем та приймати вагомі і відповідальні рішення.
Мій стиль роботи формується на довірі. Я – за демократію у школі. І тоді, і зараз я завжди слухаю пропозиції своїх колег, прислухаюся до їх думок, особливо до молоді, яка завжди вносить і пропонує в роботу школи чимало цікавих новацій, які учням дуже подобаються, - розповідає Людмила Павлівна.
Пані Людмила впевнена, що успішність школи залежить лише від спільної та злагодженої роботи педагогічного колективу, адміністрації та батьків. А колектив Тур’янського НВК, за її словами, не лише професійний, але й дружний, готовий підтримати та в будь-який скрутний час прийти на допомогу. Працювати тут приємно та цікаво з першого ж робочого дня.
Фото з архіву героїні
Тетяна ЛИТВИН
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