Фонд компенсує 50% втраченого заробітку за лікарняними через ізоляцію від COVID-19

Перелік причин тимчасової непрацездатності, за якими Фонд соціального страхування України здійснює фінансування допомог, доповнено ізоляцією від COVID-19.
За відповідними лікарняними листками Фонд здійснить компенсацію 50% втраченого заробітку незалежно від тривалості страхового стажу, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші 5 днів фінансує роботодавець).
Право на таку допомогу від ФССУ мають застраховані особи за період перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби, а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій.
Видача лікарняних листків, які є виключною підставою для нарахування зазначених виплат від Фонду, на сьогодні унормована. МОЗ України спільно із ФССУ проведено селекторну нараду з департаментами (управліннями) охорони здоров’я обласних (міських) держадміністрацій щодо оформлення таких документів.
Для фінансування допомоги, на підставі отриманого від працівника лікарняного листка із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19–11» роботодавець оформлює заяву-розрахунок, у якій вказує причину непрацездатності – 11, тобто ізоляція від COVID-19.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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