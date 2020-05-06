Під час карантину до Фонду за виплатами за лікарняними звернулись 369 тисяч осіб

З початку накладення карантину роботодавці подали до Фонду соціального страхування України заяви-розрахунки для виплати допомог по тимчасовій втраті працездатності для 369,2 тисяч застрахованих осіб за понад 540 тисячами лікарняних листків.
Відповідні лікарняні, на підставі яких було призначено допомогу від Фонду, видані у зв’язку із загальним переліком захворювань і травм, до яких входять гострі респіраторні вірусні інфекції.
Фонд соціального страхування України здійснює усі виплати матеріального забезпечення, зокрема, за лікарняними листками і допомоги по вагітності та пологах, у повному обсязі.
Зазначимо, у разі захворювання на COVID-19 усі працюючі отримають від ФССУ допомогу по тимчасовій втраті працездатності у розмірі від 50% до 100% втраченого за час лікування заробітку. Розмір виплати залежить від тривалості страхового стажу.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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